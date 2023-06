'DiseñAR-T' culmina su primer curso acercando la moda a una veintena de jóvenes: "He podido demostrar mi talento"

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'DiseñAR-T' impulsado por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil y el Museo del Traje, para acercar la moda a la adolescencia ha cerrado este viernes su primer curso en el que han participado una veintena de alumnos. Daria, que acudió a la 'graduación' con un vestido hecho por ella misma, ha asegurado que, si puede, repetirá el curso que viene: "He podido demostrar mi talento".

"DiseñAR-T me ha enseñado que tengo un talento que puedo explotar. He podido demostrarlo y me ha dado valentía para seguir mi vocación en este mundo y poder hacer lo que me gusta de verdad", ha asegurado Daria.

También Richard, otro de los alumnos que ha intervenido en el acto, ha asegurado que esta experiencia ha sido "un antes y un después en su vida", ya que ha adquirido conocimientos y habilidades que le han llevado a lograr su "verdadero potencial" en un mundo ue, según ha explicado, ya le gustaba. "Al mirar hacia atrás puedo decir con certeza que mi curso de moda ha sido transformador", ha asegurado.

'DiseñAR-T' está enmarcado en la iniciativa 'Exhibiere: museos contra la pobreza infantil' que, a su vez, forma parte de la iniciativa 'Cultura que transforma' puesta en marcha por el propio Alto comisionado con el Ministerio de Cultura y Deporte.

LA CULTURA COMO LENGUAJE ÚNICO

"La cultura es un lenguaje único para trasmitir lo que sentimos y como vemos el mundo, una herramienta para generar aprendizaje que luego tiene un impacto muy positivo, para la inclusión y la cohesión social", ha señalado el director del Alto Comisionado, Albert Arcarons durante el acto.

En declaraciones a Europa Press, Arcarons ha explicado en horario extraescolar o fines de semana, cuando no hay una educación formal reglada, es cuando "las desigualdades se incrementan" y, por ello, se decidió poner en marcha este tipo de iniciativa que, según ha señalado tiene impacto transversal en los jóvenes ya que impacta en su "concentración, su autoestima y en la relación con el grupo".

Además, ha indicado, "se produce un cambio en la cohesión social" y "diferentes dinámicas en su entorno", además de tener un gran valor para "la salud mental" de estos chicos y la oportunidad de que afloren "talentos ocultos".

Aún así, Arcarons ha apuntado que el Alto Comisionado contra la Pobreza tiene como principal objetivo con proyectos como 'DiseñAR-T' abrir las posibilidades de futuro, democratizar las profesiones y mejorar la capacidad de educación de los jóvenes con menos recursos.

ACTIVIDADES TEORICAS Y PRÁCTICAS CON EXPERTOS

Durante el programa 'DiseñAR-T', que se ha desarrollado de febrero a junio en horario extraescolar, se han realizado actividades teóricas y prácticas que profundizan acerca del sector de la moda, desde las funciones del propio Museo, pasando por el corte y la confección, hasta los sistemas de difusión de la moda más actual.

Además, los alumnos participantes han trabajado temas transversales como la identidad y la imagen personal, los códigos y el lenguaje de la moda, los modelos de consumo y el impacto medioambiental de la industria textil. Por sus aulas han pasado personalidades del mundo de la moda y el diseño como Lorenzo Caprile, Paul de Oteyza, Lucina Llorente, Armiche Rodríguez, Sergio Lázaro, Juan Gutiérrez y Anna Bannaan.