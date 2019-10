La doctora Rafaela Santos enseña a superar las adversidades en el libro 'Mis Raíces. Familia, motor de resiliencia'

Publicado 10/10/2019 18:44:21 CET

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La doctora Rafaela Santos recoge en el libro 'Mis raíces. Familia, motor de resiliencia' (Palabra) testimonios de personas que han superado adversidades para aprender a ser resilientes --capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas-- y a "crecer y vivir sin miedo ante los problemas que puedan surgir en la vida".

La autora presenta su libro este jueves 10 de octubre a las 19,30 horas en el salón de actos de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno en el Paseo del General Martínez Campos, 25. Teresa Alarcón, colaboradora en las entrevistas del libro, y la periodista Charo Zarzalejos participan también en el acto.

A lo largo de las páginas de 'Mis raíces. Familia, motor de resiliencia', la doctora Santos quiere conseguir que el lector aprenda a ser resiliente a través de "los testimonios de personas que han superado adversidades" que enseñan a saber "que la fuerza está en el interior y siempre se puede desarrollar".

"Nadie es tan fuerte que no necesite ayuda, ni tan débil que no pueda ayudar a los demás", precisa la doctora y autora del libro. Según el Instituto Español de Resiliencia, "resiliente no es el que nunca cae, sino el que sabe utilizar sus recursos para levantarse siempre y crecer ante la adversidad".

Rafaela Santos es médico psiquiatra doctorada en Neurociencia, presidenta de la Fundación Humanae y promotora de dos sociedades científicas inscritas en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid: el Instituto Español de Resiliencia (IER) y la Sociedad Española de Especialistas en Trastorno por Estrés Postraumático (SETEPT), ambas de reconocimiento internacional.

Ofrece sus conocimientos y experiencia a través de los Programas de la Fundación Humanae. Además, ha sido profesora en varias universidades y actualmente coordina un Postgrado en Neurociencia, Trauma y Resiliencia.