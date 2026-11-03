Dos de cada tres españoles no han hecho testamento y casi la mitad no habla de herencias con su familia, según estudio

Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, a 27 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos de cada tres españoles, el 67%, dice no haber hecho testamento y casi la mitad no habla de herencias con su familia, según el Barómetro de la Protección Jurídica de onLygal.

En concreto, el informe revela que "solo el 33%" de los españoles declara haber hecho testamento, un porcentaje que aumenta hasta el 67% entre los mayores de 65 años, mientras que desciende al 47% entre las personas de 55 a 64 años y se sitúa en "apenas el 4%" entre los menores de 35.

El estudio apunta que la situación personal también influye a la hora de realizar un testamento ya que el 69% de las personas viudas y el 68% de los jubilados han hecho testamento, frente al 16% de las personas desempleadas.

Entre las motivaciones para testar destacan el deseo de dejar el patrimonio organizado y evitar posibles conflictos familiares. En concreto, la prevención de disputas preocupa al 17% de los encuestados.

"Muchas personas asocian el testamento a una edad avanzada o a situaciones personales concretas, cuando en realidad es una herramienta de planificación que puede resultar útil en distintas etapas de la vida. No se trata únicamente de decidir quién heredará nuestros bienes, sino de facilitar su transmisión y evitar incertidumbres a nuestros familiares", ha explicado la abogada Natalia Esteban-Zazo.

Los autores del informe también señalan que la falta de planificación se refleja en la comunicación familiar. Así, aunque el 52% de los españoles afirma haber hablado alguna vez sobre herencias con sus familiares, solo el 29% reconoce haberlo hecho con claridad, mientras que otro 23% asegura haber tratado el asunto de manera superficial. Por el contrario, el 39% considera que todavía no es necesario abordar esta cuestión y un 9% reconoce que prefiere evitarla.

Esta "falta de previsión" contrasta, según indican, con las "dificultades" que pueden aparecer cuando llega el momento de gestionar una sucesión. Según el estudio, el 16% de las personas de entre 18 y 59 años ha recibido una herencia o donación en los últimos cinco años y, entre ellas, más de la mitad reconoce haber tenido dudas legales.

Entre quienes manifiestan estas dudas, las principales cuestiones están relacionadas con los aspectos económicos y fiscales: el 71% tiene dudas sobre qué impuestos debe pagar y en qué plazos; el 61% desconoce los costes asociados a la herencia; el 55% plantea dudas sobre cómo tramitar su aceptación; el 23% se pregunta si le conviene aceptar o renunciar a la herencia; el 18% tiene dudas sobre cómo gestionar desacuerdos entre herederos y el 15% desconoce qué ocurre con las deudas de la persona fallecida.

Ante las dudas relacionadas con herencias y donaciones, el 61% de los entrevistados afirma que acudiría a un abogado como primera opción, por delante de quienes recurrirían a un gestor (28%) o a un notario (23%). Por su parte, un 18% consultaría con amigos o familiares, mientras que un 10% acudiría a webs especializadas y un 6% a buscadores, foros o redes sociales.