Uno de los dos papamóviles que utilizará León XIV en su visita a España llega a Barcelona

El Papa León en el Vaticano el 27 de mayo de 2026. - MARCO IACOBUCCI / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

Uno de los dos papamóviles que utilizará León XIV durante su visita a España ha aterrizado este domingo en Barcelona, según ha informado la Policía Nacional en su cuenta de X.

El vehículo se encuentra custodiado por la Policía Nacional, que también ha informado en su publicación que la colaboración con el Ejército del Aire está siendo "fundamental" para la logística del dispositivo de seguridad de la visita del Pontífice a España.

El Papa iniciará esta próxima semana su viaje a España, en el que recorrerá más de 2.500 kilómetros, si se tiene en cuenta la distancia en línea recta de su recorrido entre Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, y pronunciará 12 discursos, cinco homilías y cinco saludos.

La visita comenzará el próximo sábado 6 de junio cuando el avión en el que viaja el Pontífice aterrice en la capital a las 10:30 horas, según la agenda oficial del viaje apostólico. El martes 9 de junio, León XIV partirá en avión a las 11.10 hacia Barcelona, cuya llegada esta prevista a El Prat a las 12.25 horas, donde estará hasta el jueves 11 de junio.

Ese mismo día se desplazará desde El Prat a las Palmas de Gran Canaria, donde está prevista su llegada a la base aérea de Gando a las 10.50 horas, y partirá hacia Roma alrededor de las 15.00 horas del viernes 12 de junio.