Ecologistas en Acción exige al Gobierno que no rebaje las exigencias del Real Decreto de centros de datos

Archivo - Servidores de datos durante una jornada de puertas abiertas al centro de datos Digital Realty, a 22 de marzo de 2023, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha exigido este martes al Gobierno que no rebaje las exigencias del Real Decreto con el que pretende establecer criterios de sostenibilidad para esta industria. Así se ha expresado después de que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, haya asegurado que el Ejecutivo está conversando con el sector de los centros de datos para negociar un Real Decreto que esté "equilibrado".

En concreto, ha solicitado audiencia al Consejo de Estado para que sus alegaciones sean tenidas en cuenta en el dictamen que este órgano elaborará sobre la norma. Asimismo, ha pedido a Transformación Digital que garantice la participación de la sociedad civil y de personas expertas del ámbito científico en la mesa técnica acordada con SpainDC para avanzar en la redacción del texto.

"La voz de la ciudadanía, de la ciencia y de los territorios afectados por estos proyectos debe estar presente en cualquier espacio de negociación sobre una regulación que tendrá consecuencias directas sobre ellos", ha recalcado.

SpainDC, la asociación española de data centers, ha alertado de que hay en juego 9.000 millones de euros en inversiones para centros de datos en España, tras el aviso de que tres empresas internacionales que estudiaban proyectos para estas infraestructuras los frenarán si sale adelante el Real Decreto del Gobierno.

La organización ecologista ha mostrado su preocupación ante esta reacción. A su juicio, la regulación es "necesaria" ante la expansión descontrolada del sector. En este marco, ha alertado de las "presiones" de la industria. Para la ONG, rebajar las exigencias de esta normativa en un momento "clave" para la transición energética puede convertirse en "un obstáculo" que España no se puede permitir.

"Se estaría vulnerando el principio de participación ciudadana si se generan espacios de negociación a los que acude únicamente la industria interesada y se deja fuera a la ciudadanía afectada por sus proyectos. Somos parte interesada en este proceso y es fundamental que el Gobierno no ceda ante las enormes presiones de esta industria", han recalcado los ecologistas.