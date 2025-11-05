Ecologistas denuncian que el Plan Nacional de Restauración encalla por la "opacidad" del Gobierno y el "bloqueo" de CCAA

Archivo - Caída de agua en la aldea de Baldomir, en los montes de la Sierra do Courel, en Lugo, Galicia (España), a 22 de septiembre de 2021, en Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones ecologistas como Ecologistas en Acción y Juventud por el Clima-Fridays for Future han denunciado la "falta" de avances "reales" en el proceso de desarrollo del Plan Nacional de Restauración por la "opacidad" del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y la "falta de compromiso de varias comunidades autónomas (CCAA), que incluso amenazan con no aplicar la norma en sus territorios".

Según los colectivos, el proceso participativo impulsado por el MITECO se desarrolla bajo una dinámica "cerrada y poco transparente", sin documentación técnica ni canales efectivos de participación. De acuerdo con ellos, las reuniones se limitan a exposiciones del ministerio, "sin espacio para la deliberación ni para incorporar aportaciones externas". De forma paralela, denuncian la actitud de diversas CCAA que "han reclamado públicamente la derogación de la norma europea y bloquean los avances necesarios para su cumplimiento".

En este contexto, las ONG han reclamado la publicación de todas las actas de la mesa de trabajo del Plan, así como listados de participantes y documentación técnica de trabajo. A su vez, han pedido abrir espacios reales de deliberación y la organización de talleres regionales que permitan un diálogo efectivo entre administraciones, comunidades científicas, actores locales y sociedad civil.

Al margen de ello, también han propuesto la creación de una plataforma digital pública y permanente que garantice transparencia, seguimiento y rendición de cuentas. Por su parte, ya entregaron a Transición Ecológica una carta la semana pasada en que denunciaban las "deficiencias estructurales" del proceso. En ella reclamaban una reformulación profunda de la gobernanza del plan, que garantizara transparencia, colaboración interadministrativa y participación social efectiva.

Este Plan Nacional debería sentar las bases de la aplicación del Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza, queestablece objetivos jurídicamente vinculantes para recuperar ecosistemas degradados en Europa: restaurar al menos el 30 % de los hábitats en mal estado para 2030, recuperar la conectividad de ríos, revertir el declive de los polinizadores o mejorar los espacios verdes urbanos, entre otros.

España tiene hasta agosto de 2026 para presentar a la Comisión Europea su Plan Nacional de Restauración, en el que debe definir áreas, acciones, fuentes de financiación y mecanismos de seguimiento. "Sin transparencia, sin cooperación entre administraciones y sin participación ciudadana, el plan corre el riesgo de perder legitimidad y convertirse en una oportunidad perdida. Restaurar la naturaleza exige también restaurar la forma en que se toman las decisiones", han concluido las organizaciones ecologistas.