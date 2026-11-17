COP31. - Larissa Schwedes/dpa

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción y WWF han advertido este martes de la falta de avances suficientes en la Cumbre del Clima (COP31) de Antalya (Turquía) y han reclamado decisiones concretas para reducir las emisiones, avanzar hacia el abandono de los combustibles fósiles y aumentar la financiación pública y accesible para la adaptación.

Ecologistas en Acción considera insuficientes los 45 millones de euros anunciados por España y pide aclarar qué parte constituye financiación nueva y adicional, mientras que ambas organizaciones defienden que la electrificación se base en energías renovables.

Así, la ONG ha denunciado la falta de progresos en reducción de emisiones, transición justa, adaptación y financiación climática. La organización exige que los compromisos se traduzcan en medidas concretas para abandonar los combustibles fósiles, con recursos y mecanismos de seguimiento, y rechaza que las declaraciones de intenciones o las iniciativas voluntarias sustituyan a los acuerdos necesarios.

Asimismo, ha reclamado que el mecanismo de transición justa acordado en la COP30 de Belém disponga de financiación, capacidad operativa y participación efectiva de las comunidades, las personas trabajadoras y la sociedad civil.

El coordinador de Clima y Energía de la ONG, Javier Andaluz, ha advertido de que los gobiernos deben cumplir lo acordado y dotar al mecanismo de herramientas para acelerar una transformación justa. La organización sostiene que esta transición debe garantizar derechos y facilitar el abandono de los combustibles fósiles sin dejar a nadie atrás.

En materia de adaptación, ha denunciado las resistencias de la UE, Japón y otros países enriquecidos a incorporar la financiación en las negociaciones específicas y ha pedido concretar el compromiso de triplicar estos fondos para 2035 mediante recursos públicos, accesibles y predecibles.

Sobre la aportación española, aunque ha valorado el anuncio, exige precisar qué recursos se añaden a los compromisos existentes y garantizar que no generen deuda en los países receptores.

Además, cuestiona los compromisos voluntarios sobre inteligencia artificial si no limitan el crecimiento de su consumo energético y material, y defiende una electrificación basada en renovables que sustituya los combustibles fósiles y vaya acompañada de una reducción del consumo y las emisiones.

WWF ALERTA DE LA BRECHA DE FINANCIACIÓN

Por su parte, WWF ha advertido de que la primera semana de la COP31 ha terminado con importantes asuntos pendientes en mitigación, adaptación, pérdidas y daños y medios de implementación, incluida la financiación, pese al reconocimiento de los riesgos de superar los 1,5°C.

La organización ha reclamado decisiones concretas, una electrificación basada en energías renovables y más financiación pública, accesible y previsible para la adaptación, especialmente en los países y comunidades más vulnerables.

Según el 'Adaptation Gap Report 2026' del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), citado por WWF, los países en desarrollo necesitarán unos 305.000 millones de dólares anuales para adaptación en 2035, mientras que la financiación pública internacional para este fin procedente de los países desarrollados se situó entre 28.200 y 31.700 millones en 2024.

De acuerdo con la información facilitada por WWF, incluso si se cumple el objetivo de triplicar esta financiación para 2035, solo se cubriría entre el 20% y el 29% de las necesidades estimadas.

"La primera semana ha demostrado que los gobiernos comprenden lo que está en juego: el rebasamiento de los 1,5°C, el ritmo de la transición energética y el papel de la naturaleza están todos sobre la mesa, y la electrificación se perfila como un tema principal. Pero comprender no es lo mismo que actuar. La financiación para los países en desarrollo sigue siendo insuficiente, y cualquier compromiso de electrificación debe basarse en las energías renovables para ser creíble", ha afirmado el responsable global de Clima y Energía de WWF y presidente de la COP20, Manuel Pulgar-Vidal.

INTEGRAR LOS RIESGOS DEL AGUA EN LAS DECISIONES FINANCIERAS

En este contexto, WWF ha impulsado la difusión en español de su guía 'Rumbo a la resiliencia hídrica', dirigida a bancos centrales, reguladores y supervisores financieros, para integrar los riesgos relacionados con el agua en sus decisiones y herramientas, dentro de sus respectivos mandatos.

La organización ha subrayado que "la resiliencia hídrica es resiliencia financiera" y que proteger y restaurar ríos, humedales y acuíferos contribuye a la adaptación y a prevenir pérdidas económicas y riesgos financieros.

Por ello, ha pedido no solo aumentar los recursos para la adaptación, sino también reorientar los flujos financieros en consonancia con el Acuerdo de París, incorporando la conservación y restauración de los ecosistemas de agua dulce y evitando financiar actividades que los sobreexploten o contaminen.