Editorial Perpetuo Socorro presenta la primera edición completa en castellano de los escritos personales de Roger Taizé

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Editorial Perpetuo Socorro presentará este viernes, 12 de diciembre, en colaboración con la ONG Acoger y compartir, el libro 'Alegría, sencillez, misericordia. Los diarios del Hermano Roger de Taizé (1945-2005)', que constituye la primera edición completa en castellano de los escritos personales del fundador de la comunidad de Taizé.

"Es un regalo encontrarnos con estos diarios de forma continuada, pues nos brindan la oportunidad de emprender caminos, de comprender los procesos históricos y de escuchar, tras cada apunte, los grandes acontecimientos del siglo XX", ha señalado en el prólogo el Cardenal Arzobispo de Madrid, José Cobo.

El volumen recoge las anotaciones del Hermano Roger, pastor y teólogo, desde los primeros años de recorrido de la comunidad --que acoge a miles de jóvenes para compartir con ellos oración y reflexión, y anima a encuentros de jóvenes en todos los continentes-- en 1945 hasta su fallecimiento, en 2005. Así, el fundador de Taizé narra en primera persona sus orígenes familiares, sus fuentes intelectuales, sus principales intuiciones y la construcción de la Comunidad como parábola de comunión.

A lo largo de sus más de 500 páginas, se descubre "la vida sencilla de este buscador de Dios que deja hablar a su corazón", como señala el equipo encargado de esta edición. "Nuestro deseo es que las personas que lo lean descubran al ser humano que aparece tras las palabras y los gestos, pequeños pero significativos, del Hermano Roger", añade Cobo.

Presentado con una contextualización histórica a través de líneas de tiempo, "su lectura permite conocer de manera más profunda a este hombre místico, profético y fundador de una comunidad ecuménica", como detalla el equipo de edición, compuesto por José Miguel de Haro, Cristina Ruiz Fernández, Pepe Montalva, Víctor Aguayo y el Hermano Pedro de Taizé.

Además, se incluyen diversas notas de contextualización histórica y referencias bíblicas que sirven de ayuda para comprender la vida del fundador de Taizé, así como los acontecimientos que se iban sucediendo en la sociedad y en la Iglesia durante aquellas décadas.

A lo largo de su vida, el Hermano Roger cultivó una profunda vocación ecuménica, relacionándose con líderes de múltiples tradiciones cristianas y promoviendo la solidaridad con los más pobres en distintos continentes. Impulsó iniciativas como la 'Operación Esperanza' y abrió Taizé a generaciones de jóvenes que buscaban sentido, oración y compromiso con la justicia.

El título que se ha dado a esta edición recoge tres palabras inspiradas por la Fraternité Spirituelle des Veilleurs que el Hermano Roger conoció en su juventud, incluidas más tarde en la letra del canto de Taizé "Heureux qui s'abandonne à toi" ('Feliz quien se abandona a ti'). "Estas tres palabras --alegría, sencillez y misericordia-- resumen para el Hermano Roger el espíritu de las Bienaventuranzas, están en el corazón de la Regla de Taizé y la Comunidad las ha convertido en uno de sus cantos de alabanza", han indicado los editores.

La presentación del libro tendrá lugar este viernes en la Parroquia del Santísimo Redendor (Calle Félix Boix, 13) a las 20.30 horas.