Las editoriales de la Conferencia Episcopal publican los libros oficiales de la visita del León XIV a España

Libros de la visita del Papa a España - CEE

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Publicaciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha presentado el conjunto de libros oficiales sobre la visita apostólica del Papa León XIV a España, entre el 6 y el 12 de junio de 2026.

Estas obras buscan conservar la memoria viva de unos días históricos y ofrecer herramientas concretas para que el mensaje del Santo Padre continúe dando frutos en las comunidades cristianas y en toda la sociedad española, según ha informado la CEE.

Entre las principales novedades editoriales destaca, en primer lugar, el volumen 'Escuchar, alzar la mirada y caminar'. Este libro proporciona materiales prácticos orientados a la reflexión, la formación y el trabajo en grupos sobre el mensaje del Santo Padre.

Propone un recorrido temático por las intervenciones de León XIV a través de textos seleccionados, claves de lectura, preguntas para el diálogo comunitario y momentos de oración concebidos para transformar lo vivido en discernimiento y compromiso eclesial.

'Una mirada de esperanza' ofrece un testimonio visual del viaje. Se trata de un libro legado de gran formato (27 x 27 cm) y encuadernación al cromo que reúne en más de 200 páginas las fotografías más significativas e impactantes de todo el viaje apostólico. Estructurado en seis bloques territoriales -España, Madrid, Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Canarias y Tenerife-, cada apartado cuenta con una introducción firmada por los respectivos obispos responsables, acompañando las imágenes con mensajes del Papa.

A estas obras se suma 'Al paso de León XIV. Crónicas del viaje apostólico a España (2026)', editado por Álvaro Petit. A lo largo de sus 160 páginas, el libro recopila las crónicas escritas a pie de calle durante los siete días de la visita papal.

La obra deja constancia de la movilización popular en un país que llevaba quince años sin recibir a un pontífice y donde más de dos millones de personas salieron al encuentro de León XIV en cuatro ciudades, con la cobertura de unos cinco mil profesionales de los medios de comunicación.

Estas nuevas ediciones complementan los títulos publicados previamente con motivo del viaje apostólico. Entre ellos se encuentra el volumen oficial de discursos editado por la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC), 'Alzad la mirada. Visita apostólica del papa León XIV a España', que agrupa la totalidad de las intervenciones, homilías, mensajes y saludos pronunciados por el Papa con un amplio aparato crítico, introducciones de contexto, índices especializados y cuadernillo de reportaje fotográfico a color.

Asimismo, la BAC publicó de forma separada el 'Discurso en el Encuentro con los miembros de las Cortes Generales', correspondiente al acto celebrado el 8 de junio de 2026 en el Congreso de los Diputados. Esta edición incluye un epílogo firmado por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello García, quien envió personalmente este texto a los diputados y senadores.

Por último, la revista Ecclesia dedicó su edición impresa del mes de junio de 2026 (n.º 4.156) a la visita apostólica con un monográfico especial bajo el lema 'León XIV en España: Una ola de esperanza', ofreciendo una cobertura integral del acontecimiento.