Elma Saiz se reunirá el próximo lunes con víctimas del amianto para explicarles cómo avanza el reglamento de la ley

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que se reunirá el próximo lunes con los representantes y afectados del amianto para explicarles "con detalle" el procedimiento para configurar el reglamento de la ley que contempla un fondo de compensación para las víctimas.

"Este Gobierno trabaja día a día para que el reglamento que desarrolla esa ley pueda aprobarse y entrar en funcionamiento lo antes posible", ha asegurado Saiz en la sesión de control al Gobierno en el Senado, a la pregunta de la senadora del Grupo Parlamentario Vasco Nerea Ahedo Ceza de cuándo entrará en vigor del reglamento de desarrollo de la Ley 21/2022, de 19 de octubre, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto.

Saiz ha indicado que se trata de "una norma compleja, no solamente por su contenido, sino por su tramitación" ya que son más de 15 informes los que se han tenido que recabar de distintos organismos y entidades y los equipos técnicos de la Seguridad Social. Todo ello para "evaluar e intentar integrar las distintas aportaciones que permitan que la norma sea ágil", ha apuntado.

Ahedo Ceza ha denunciado que las víctimas de amianto "siguen sin respuesta" dos años después y ha resaltado que ha sido gracias a la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA), que ha acudido a pedir amparo al Defensor del Pueblo y con quien mantuvo una reunión el pasado jueves, quien ha facilitado la reunión del próximo lunes.

"Parece que esto ha resultado porque se ha desbloqueado la falta de interlocución y, según me han informado se va a reunir el Ministerio con las víctimas. Veremos qué sale de aquello", ha indicado la senadora.

Saiz ha destacado también que en los Presupuestos Generales del Estado del 2022 se consignaron 25 millones de euros para dotar este fondo "con los recursos que se consideraron necesarios" y ha añadido que siguen estando vigentes actualmente.

"No me hable de Presupuestos porque desde el 2022 están consignados 25 millones de euros para este fondo. Fondo que no puede ponerse en marcha porque ustedes no ponen en marcha el reglamento. Así que tenemos 25 millones de euros que ya están presupuestados, están consignados y no se pueden ejecutar", ha denunciado Ahedo Ceza.