Vista aérea del embalse de Eiras, a 5 de noviembre de 2026, en Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica española almacena un total de 31.950 hectómetros cúbicos (hm3) y está al 57% de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press. Durante los últimos siete días, ha aumentado un 1,7% de su capacidad total, es decir, 905 hm3.

Es la primera vez que los embalses almacenan más agua que la semana anterior desde el boletín del pasado 26 de mayo, cuando la reserva hídrica se encontaba al 84,2%.

En comparación, el año pasado estaba al 53,4% con 29.935 hm3, mientras que la media de la última década para este punto del año está en 44,7% con 25.091 hm3.

Desde el último informe del martes pasado, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península. La máxima se ha producido en la estación de Vigo (Aeropuerto), donde se han recogido 199,1 litros por metro cuadrado (l/m2).

En este marco, la vertiente atlántica está al 59,2% con 25.137 hm3 y la mediterránea, al 49,9% con 6.813 hm3.

En total, hay tres cuencas que se encuentran por encima del 70%: las Cuencas internas de Cataluña (77,4%), Guadalete-Barbate (74,3%) y el Guadiana (72,3%). Además, cuatro están por arriba del 60%: el Guadalquivir (69,1%), el Tinto, Odiel y Piedras (62,9%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (62,4%) y las Cuencas internas del País Vasco (61,9%).

El resto de cuencas no superan el 60%. Está el Tajo al 55,1%, el Júcar al 52,3%, el Cantábrico Occidental al 48%, el Cantábrico Oriental al 47,9%, el Segura al 46,5%, el Miño-Sil al 46,3%, el Ebro al 45,3%, Galicia Costa al 43,7% y el Duero al 42,7%.