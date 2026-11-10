Los embalses españoles almacenan 31.000 hm3, un 55,3% de su capacidad, cuatro puntos por encima del año pasado

Vista aérea del embalse de Eiras, a 5 de noviembre de 2026, en Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica española se sitúa en 31.000 hectómetros cúbicos (hm3), el 55,3% de la capacidad total de los embalses, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press. Durante la última semana ha perdido 402 hm3, un volumen equivalente al 0,7% de su capacidad total.

En comparación, el año pasado la reserva hídrica estaba al 51,3% con 28.792 hm3. La media de la última década para este punto de noviembre es de 24.782 hm3, es decir, que los embalses estén al 44,2% de su capacidad.

Durante este periodo, las precipitaciones han afectado a toda la Península. La precipitación máxima se ha registrado en Badajoz (Aeropuerto), donde se han recogido 45,4 litros por metro cuadrado (l/m2). La vertiente atlántica está al 57,3%, con 24.301 hm3, mientras que la mediterránea se encuentra al 49,1%, con 6.699 hm3.

En total, hay tres cuencas por encima del 70%: las cuencas internas de Cataluña (76,8%), Guadalete-Barbate (73,8%) y el Guadiana (71,4%). Además, otras cuatro se sitúan entre el 60% y el 70%: el Guadalquivir (68,1%), la cuenca mediterránea andaluza (62,1%), las cuencas internas del País Vasco (61,9%) y Tinto, Odiel y Piedras (60,3%).

Otras tres se encuentran entre el 50% y el 60%: el Júcar (52%), el Cantábrico Oriental (50,7%) y el Tajo (50,2%). Las seis restantes están por debajo de la mitad de su capacidad: el Cantábrico Occidental (48%), el Segura (47%), el Miño-Sil (46,3%), el Ebro (43,9%), Galicia Costa (42,4%) y el Duero (41,3%).