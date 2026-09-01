Los embalses están al 64% con 35.875 hm3 y pierden 13,1 puntos en el verano más cálido desde que hay registros

Archivo - Embalse de Baíña, a 8 de julio de 2026, en Baiona, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica española se encuentra al 64% y almacena 35.875 hectómetros cúbicos (hm3), según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). En total, ha perdido 495 hm3, es decir, el 0,9% de su capacidad total. En concreto, ha perdido 13,1 puntos y 7.324 hm3 desde el comienzo de julio (en el primer boletín de ese mes --del día 7-- estaba al 77,1% con 43.199 hm3).

El viernes pasado, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) avanzó que el verano meteorológico de 2026 --que acabó ayer-- sería "prácticmente seguro" el más cálido en la España peninsular desde que hay registros, es decir, desde 1961, con una temperatura media que ha superado en 2,5ºC la normal.

Durante esta semana, las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente atlántica y escasas en la mediterránea. La máxima se ha producido en la estación de Vigo (Aeropuerto), donde se han recogido 84,1 litros por metro cuadrado (l/m2). La vertiente atlántica está al 66,3% de su capacidad con 28.154 hm3 mientras que la mediterránea se encuentra al 56,6% con 7.721 hm3.

En total, hay seis cuencas por encima del 70%: Guadalete-Barbate (77,9%); las Cuencas internas de Cataluña (77,7%); las Cuencas internas del País Vasco (76,2%); el Guadiana (73,7%); el Guadalquivir (72,6%); y el Tinto, Odiel y Piedras (72,5%). Además, un total de cuatro cuencas sobrepasan el 60%: la Cuenca Mediterránea Andaluza (67,5%); el Cantábrico Occidental (66,1%); el Miño-Sil (65,9%); y el Cantábrico Oriental (64,4%).

El resto de cuencas están por encima de la mitad de su capacidad: el Duero se encuentra al 59,6%; el Tajo, al 59,1%; Galicia Costa, al 58,6%; el Ebro, al 54,5%; el Júcar, al 54,3%; y el Segura, al 53,2%.