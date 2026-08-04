Los embalses están al 69,6% con 39.016 hm3 y pierden 13,5 puntos en el verano más seco desde que hay registros

Embalse de Baíña, a 8 de julio de 2026, en Baiona, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica española está al 69,6% y almacena 29.016 hectómetros cúbicos (hm3), según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). En total, ha perdido 13,5 puntos y 7.577 hm3 desde el boletín del dos de julio.

Así lo ha anunciado el día en el que la vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Sara Aagesen, ha avanzado que España registra ya el verano más cálido desde el inicio de la serie histórica de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en 1961: la temperatura media en el país en junio y julio ha sido de 24,1ºC.

Los embalses españoles están cuatro puntos por encima que el año pasado por estas fechas (cuando se encontraban al 65,6% con 36.796 hm3). Sin embargo, superan en 15,8 puntos la media de la última década (cuando la reserva hídrica ha registrado un promedio de 30.155 hm3, es decir, el 53,8% de su capacidad).

Durante esta semana, las precipitaciones han sido muy escasas en la vertiente Atlántica y prácticamente nulas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Gijón, donde se han registrado 2,9 litros por metro cuadrado (l/m2). En este marco, la vertiente Atlántica se encuentra al 71,3% con 30.273 hm3. Mientras tanto, la Mediterránea está al 64,1% con 8.743 hm3.

En total, hay tres cuencas por encima del 80%: las Cuencas internas del País Vasco (85,7%); las Cuencas internas de Cataluña (82,4%) y Guadalete-Barbate (80,7%). Además, hay siete que superan el 70%: el Guadalquivir (76,9%); el Guadiana (76,6%); Tinto, Odiel y Piedras (76,4%); el Cantábrico Occidental (72,4%); el Cantábrico Oriental (71,2%); la Cuenca Mediterránea Andaluza (70,6%) y el Miño-Sil (70,4%).

El resto siguen superando el 50%: el Duero está al 68,4%; el Ebro al 64,9%; el Tajo al 64,3%; Galicia Costa al 62,1%; el Júcar al 58,5%; y el Segura al 55,3%.