Empieza en Mongolia la COP17 contra la desertificación con un llamamiento a "restaurar la tierra"

Archivo - Bandera de Naciones Unidas. - Nicolas Maeterlinck/belga/dpa - Archivo

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 17 sesión de la Conferencia de las Partes (COP17) de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD) ha comenzado este lunes, 17 de agosto, en Mongolia, donde delegados, líderes gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil, científicos, jóvenes, indígenas y agricultores buscarán soluciones a los desafíos interconectados de la desertificación, la degradación de la tierra y la sequía, según señala la UNCCD en su web.

La secretaria ejecutiva de la UNCCD, Yasmine Fouad, ha incidido en que Mongolia ofrece al mundo "un mensaje contundente" con la COP17: "Restaurar la tierra, restaurar la esperanza no es solo una agenda ambiental, sino una prioridad para el desarrollo y la resiliencia". "A medida que la sequía se intensifica y la degradación de la tierra se acelera, la conferencia debe impulsar soluciones prácticas y viables, desde la restauración de tierras y suelos degradados hasta el fortalecimiento del nexo tierra-agua, para que las comunidades puedan prosperar", ha recalcado.

La cumbre internacional se desarrollará hasta el 28 de agosto en la capital del país, Ulán Bator, bajo el lema 'Restaurar la tierra. Restaurar la esperanza'. Durante la misma, los participantes participarán en un segmento de alto nivel que incluirá diálogos ministeriales, foros multisectoriales y debates temáticos sobre la integración ciencia-política, la innovación y las soluciones, las herramientas y tecnologías, y la financiación.

De acuerdo con la UNCCD, esta cumbre representa un momento "crucial" para que los países y sus socios fortalezcan la implementación y movilicen una mayor inversión en resiliencia ante la sequía y gestión sostenible de la tierra. Además de las negociaciones formales, se espera que impulse la acción colectiva en materia de pastizales, resiliencia y agua, así como en lo referente a sistemas alimentarios y salud del suelo.

En la preparación para la COP17, la organización recuerda que Mongolia ha lanzado iniciativas nacionales que vinculan la restauración de tierras con los medios de subsistencia y el desarrollo rural, incluyendo la Campaña Nacional 'Mil Millones de Árboles', que busca plantar esa cifra de árboles para 2030. A su vez, también ha ampliado la participación pública y juvenil a través de diálogos nacionales y actividades de divulgación, como el Foro Nacional 'Youth4Land'.

Asimismo, la Presidencia de la COP17 ha estado involucrando al sector privado del país en apoyo de la Iniciativa Business4Land de la UNCCD, que busca acelerar la acción del sector privado para la gestión sostenible de la tierra.