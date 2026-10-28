Las empresas de juego online tienen que verificar desde hoy que el titular de la cuenta y del pago son la misma persona

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, atiende a los medios de comunicación, en la sede del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en Madrid (España). El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las empresas operadoras de juego 'online' con licencia estatal están obligadas desde este miércoles a verificar los medios de pago de sus usuarios de forma que el titular de la cuenta de juego sea la misma persona que figura como titular del medio de pago utilizado para realizar los depósitos y las retiradas.

La medida ha sido impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y está prevista en la disposición final cuarta del Real Decreto 813/2026, aprobado hace tres semanas en Consejo de Ministros para la prevención del blanqueo.

Según ha informado el departamento que dirige Pablo Bustinduy, "esta medida busca reforzar la protección de las personas usuarias, dificultar el uso de medios de pago pertenecientes a terceras personas y mejorar la seguridad del entorno digital del juego", especialmente en lo relativo a la suplantación de identidad cuyas denuncias aumentaron un 12 por ciento en 2025.

Según datos recogidos por el protocolo de actuación para contribuyentes suplantados que puso en marcha Consumo en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Agencia Tributaria, el año pasado se registraron 8.675 denuncias.

Las cuentas ya creadas tendrán un período transitorio de seis meses para que los operadores de juego adapten sus medios de pago y sus sistemas técnicos a los nuevos requisitos. Durante ese periodo, los jugadores ya registrados podrán seguir realizando depósitos con los medios de pago que tuvieran establecidos y participar en los juegos ofrecidos por el operador, pero no podrán retirar los premios obtenidos hasta que se verifique el cumplimiento de la obligación.

Si, una vez transcurridos los seis meses no se ha acreditado la coincidencia de titularidad, los operadores deberán resolver unilateralmente el contrato y comunicarlo a la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ).

En esos casos, deberán devolver también los saldos existentes, incluidos los premios que no se hubieran abonado durante el periodo transitorio, sin perjuicio de las obligaciones aplicables en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.