Empresas de Sanidad Ambiental alertan del impacto de termitas en las tallas de Semana Santa y piden más controles

Procesión del Santísimo Cristo de la Fe y del Perdón ‘Los Estudiantes’, a 29 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) han alertado del posible impacto de las termitas en algunas de las tallas que procesionarán esta Semana Santa. Por ello, han enfatizado en la necesidad de reforzar los controles y la vigilancia institucional para proteger un patrimonio de "incalculable" valor histórico, artístico y cultural.

Según la asociación, las termitas representan "una de las mayores amenazas" para el patrimonio histórico-artístico en España. "Se alimentan de la celulosa presente en la madera y destacan por su capacidad destructiva y su carácter silencioso: deterioran el interior de las piezas mientras mantienen intacta su apariencia exterior, lo que dificulta su detección hasta fases avanzadas del daño", ha avisado.

El problema se agrava especialmente en el caso de las imágenes procesionales, ya que muchas de ellas tienen siglos de antigüedad y están sometidas a condiciones ambientales variables, lo que favorece la proliferación de estas plagas. De hecho, ANECPLA ha señalado que el riesgo podría ir en aumento por el cambio climático, el incremento de temperaturas o la humedad, factores que ayudan a la expansión de las colonias de termitas, ampliando su presencia geográfica y su actividad durante más meses al año.

"Cuando detectamos termitas, en muchas ocasiones el daño ya está muy avanzado. Por eso insistimos tanto en la prevención: es la única herramienta realmente eficaz para proteger nuestro patrimonio", ha señalado el director general de la asociación, Manuel García Howlett.

Ante esta situación, la asociación ha insistido en la necesidad de considerar la gestión de plagas como una parte esencial de la conservación del patrimonio cultural y ha hecho un llamamiento tanto a las administraciones públicas como a las hermandades, diócesis y responsables del patrimonio religioso para que refuercen los controles preventivos.

En especial, ha recalcado la importancia de realizar inspecciones periódicas por parte de empresas especializadas en sanidad ambiental, capaces de detectar la presencia de termitas incluso en fases tempranas y aplicar tratamientos eficaces.

"No estamos hablando solo de una cuestión estética o estructural. Estamos hablando de preservar elementos únicos de nuestra historia, nuestra cultura y nuestras tradiciones. La Semana Santa forma parte de nuestra identidad, y proteger sus imágenes es una responsabilidad colectiva", ha indicado García Howlett.