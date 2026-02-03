Enero de 2026 fue el segundo más lluvioso del siglo XXI y registró 119,3 l/m2 en la España peninsular. - AEMET

En enero de 2026 se registraron 119,3 litros por metro cuadrado (l/m2) en el conjunto de la España peninsular, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En comparación, fue el segundo enero más lluvioso del siglo XXI por detrás tan solo de 2001 (cuando se registraron 131,5 l/m2) y el séptimo desde el inicio de la serie histórica en 1961.

"Es un 85% más que el promedio de 1991-2020. Fue, por tanto, un mes muy húmedo", ha señalado el organismo estatal a través de un mensaje en 'X'.

Este lunes AEMET lanzó un aviso por Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, dejará precipitaciones muy abundantes especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes en amplias zonas. En comparación, España registró cuatro borrascas en enero de 2025, ninguna en febrero, y un total de seis entre marzo y la primera mitad de abril.