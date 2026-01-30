Enero se despide con lluvias y febrero sigue con precipitaciones, nieve, olas de hasta 9 metros y vaivén de temperaturas

Olas en la playa de Ondarreta de Donostia-San Sebastián - UNANUE-EUROPA PRESS

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sucesivas masas de aire húmedo provocarán lluvias en buena parte de España durante los próximos días, sobre todo en el oeste y sur peninsular, junto a vientos intensos, temporal marítimo con olas de hasta 9 metros, nevadas copiosas en zonas de montaña y vaivén de temperaturas, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

En este sentido, el portavoz ha detallado que las temperaturas experimentarán subidas y bajadas en función de la llegada de aire más frío o más templado tras el paso de los frentes. Aunque se espera lo mismo para la cota de nieve, en general se moverá en torno a valores propios de esta época del año o ligeramente por encima.

Por días, ha indicado que este viernes soplará viento con intensidad en amplias zonas de la Península, con rachas que podrán superar los 70 kilómetrtos por hora (km/h) e incluso los 90 km/h en zonas del sureste. "Esto puede provocar caída de ramas, árboles y objetos situados en zonas elevadas", ha advertido Del Campo.

Además, el temporal marítimo será muy intenso en Galicia, con olas que podrán superar los 9 metros de altura durante la tarde y la noche del viernes así como la madrugada del sábado. También será muy importante en el Cantábrico, donde se registrará un oleaje de 7 a 8 metros. Al mismo tiempo, se alcanzarán olas de 4 metros en el sur. El portavoz ha alertado del peligro de acercarse a primera línea de la costa, por lo que ha recomendado tener mucha precaución.

Este viernes también se registrarán lluvias en buena parte del país, que alcanzarán especial abundancia en Galicia, donde podrían ir acompañadas de tormenta y granizo. Asimismo, lloverá de forma débil en el área mediterránea. Por su parte, la cota de nieve bajará por el noroeste peninsular hasta unos 800 a 900 metros a últimas horas y las temperaturas serán más bajas, aunque superarán los 20ºC en puntos de la mitad sur.

Enero finalizará este sábado con menos lluvias, que quedarán acotadas a Galicia, las comunidades cantábricas y Pirineos. De acuerdo con Del Campo, también podrá llover en zonas de montaña de la Península y de Baleares, pero no se descarta que también se registren precipitaciones débiles en otros puntos. Respecto a la cota de nieve, comenzará en torno a unos 800 metros pero subirá a lo largo del día hasta alcanzar los 1.200 o 1.400 metros.

En el resto del país habrá cielos más despejados, sobre todo a partir de mediodía. Sin embargo, las temperaturas serán más bajas y las heladas quedarán restringidas a zonas de montaña. En lo que respecta al viento, el portavoz de AEMET ha puntuado que seguirá soplando con intensidad en buena parte de España, sobre todo en el norte y este de la Península, con temporal marítimo importante en la mayor parte de las costas.

El domingo, con la llegada del mes de febrero, llegará una nueva masa de aire muy húmedo que dejará lluvias en buena parte de la Península, aunque serán menos probables en el Mediterráneo y abundantes en el oeste peninsular.

En concreto, las precipitaciones más fuertes y persistentes se darán en Galicia y el entorno del sistema central --sobre todo en el norte de Cáceres, sur de Ávila y Salamanca--. La cota de nieve subirá a más de 2.000 metros en las montañas y en los Pirineos quedará en torno a 1.800 a 2.000 metros. No obstante, las temperaturas subirán y rondarán los 20ºC en el Cantábrico y en puntos del sureste peninsular.

SE ESPERA UN ASCENSO DE TEMPERATURAS A PARTIR DEL MIÉRCOLES

El lunes será una jornada similar pero con más lluvia que el día anterior. Estas precipitaciones afectarán a la mayor parte del territorio y serán muy abundantes en Pirineos, Galicia, en torno al sistema central y sur de Andalucía.

La cota de nieve bajará hasta unos 1.200 a 1.400 metros, con vientos muy fuertes en el sur de Andalucía y unas temperaturas más bajas en el oeste peninsular, por lo que las heladas seguirán acotadas a zonas de montaña.

Durante los días siguientes seguirán llegando frentes muy activos a la Península, con lluvias abundantes sobre todo en zonas del oeste y sur de la Península y nevadas en las montañas, con unas temperaturas que subirán a partir del miércoles.

En Canarias, predominarán los intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas más montañosas y cielos más despejados en el resto durante el fin de semana. El lunes y el martes de la próxima semana habrá más probabilidad de lluvias, en especial en el norte de las islas. Además, las temperaturas se mantendrán en general suaves, con mínimas de 15 a 17ºC y máximas de 25 a 23ºC en zonas costeras.