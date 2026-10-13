España, con 10,69 millones de euros recaudados en 2025, es el segundo país que más colabora con el Domund

Obras Misionales Pontificias (OMP) en España - EUROPA PRESS

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

España ha aportado 10,69 millones de euros al Fondo Universal de Solidaridad de 2025, con lo recaudado en la campaña del Domund 2025, situándose como el segundo país del mundo que más colabora con esta jornada, solo por detrás de EE.UU., según los datos ofrecidos este martes por Obras Misionales Pontificias (OMP) en España.

Así lo han puesto de manifiesto desde la entidad con motivo de la celebración, este 18 de octubre, del Domingo Mundial de las Misiones (Domund), que este 2026 cumple 100 años.

En cuanto al origen de los ingresos de 2025, el 48% pertenecen a parroquias; el 27% a particulares, congregaciones y empresas; el 16% a herencias y el 9% a colegios.

"Todos tenemos nuestro papel dentro de la tarea misionera de la Iglesia y nadie puede renunciar a ello porque es parte de nuestra vocación como hijos de Dios y como cristianos y bautizados", ha asegurado el director de OMP España, José María Calderón, en la rueda de prensa, en alusión al lema del Domund 2026 'Uno en Cristo, unidos en la misión'.

Según datos de la OMP, actualmente, en el mundo hay 1.133 territorios de misión. Por su parte, España cuenta con 9.482 misioneros, con 5.335 en activo y 4.147 colaborando en la animación misionera o a la espera de un nuevo destino. El 53% son mujeres y el 47% son hombres.

"Si los cristianos de España nos tomáramos en serio nuestra vocación cristiana, si los cristianos que vivimos nuestra fe en España nos tomáramos en serio nuestra vocación misionera y apostólica aquí en nuestro territorio, España sería otra", ha argumentado Calderón.

Asimismo, los países con más misioneros españoles en el mundo son Perú (494) y Venezuela (373). Mientras, por cada continente son Perú (494), Mozambique (70), Japón (75) y Australia (18).

En la presentación del Domund 2026 ha participado la misionera de Cristo Jesús en la República Democrática del Congo, Mari Carmen Gutiérrez, y el primer misionero de Hakuna en Burundi, Carlos Bobillo.

"Yo llegué al Congo el 30 de agosto de 1969, pero la misión me había cogido el corazón ya a los siete años", ha recordado Gutiérrez en la rueda de prensa, donde ha señalado que lleva toda la vida dedicada a la misión, desde que era niña y se enteró de que "había gente que no conocía a Jesús". Ahí, ha indicado que supo que quería ser misionera y hablar a las personas de Dios.

A lo largo de su trayectoria, ha ejercido como docente y encargada de pastoral en un colegio, ha colaborado en un programa de atención a niños desnutridos y ha liderado la formación de las nuevas misioneras de la región. Durante este tiempo, su labor en el Congo sólo se vio interrumpida por un paréntesis de siete años en la República del Chad.

"SIENTO QUE PERTENEZCO A LOS DEMÁS"

Después de relatar su experiencia ayudando a los demás, ha explicado que actualmente se encuentra en España porque tiene una lesión en el brazo. Si bien, ha bromeado que, en cuanto se recupere, volverá a África. "Yo siento que pertenezco a los demás, a otros, a los africanos", ha apuntado.

En cambio, Carlos Bobillo es abogado y economista de formación. Descubrió su fe tras una experiencia de misión en Burundi cuando era universitario. El joven ha relatado que llegó al país "sin creer en Dios" y "sin trascendencia" en su vida. A su llegada, se dio cuenta de que los residentes no tenían "nada desde un punto de vista material" pero que eran felices, algo que le llamó la atención.

"Eso te saca un poco de tus esquemas, porque no es muy racional, que digamos, no tienes nada y, sin embargo, estás contento", ha contado.

De la misma manera, ha recordado que tras su primera experiencia en Burundi recibió "paz y alegría". "Salgo de Burundi muy cuestionado y el resto también, mucho", ha indicado, al mismo tiempo que ha recalcado que reconoció que vivió "cosas muy grandes", por lo que decidió seguir participando en pequeños proyectos en el territorio.

Con motivo del centenario del Domund, Calderón ha recordado que la marca de ropa Álvaro Moreno y la ilustradora Pati.te han creado una camiseta conmemorativa, que se lanzó en el marco de la visita del Papa León XIV a España en junio de este año. El importe íntegro de la recaudación (descontados los impuestos) se destina al Domund.

OMP LANZA UN HIMNO A LA MISIÓN

Igualmente, el director de OMP España ha expuesto que la organización ha lanzado la canción 'Envíame a mí', en colaboración con Vivafe. "No queremos que sea el himno del Domund 2026. Queremos que sea un himno a la misión y a la vocación misionera, una invitación al compromiso misionero de los cristianos", ha subrayado Calderón.

Finalmente, Calderón también ha aprovechado para pedir por la salud del Papa León XIV para que "se recupere pronto" ante la operación a la que tiene que someterse el Pontífice debido a un nódulo en el pulmón.