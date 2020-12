España es 1,2ºC más cálida en 2020 que en los años 60 y en la última década por cada récord frío hubo 18 cálidos

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La temperatura media en España es 1,2 grados centígrados más cálida en 2020 que en los años 60 y además, en la última década --entre 2011 y 2020-- se han agudizado los récord de temperaturas, pero sobre todo las cálidas, ya que por cada efeméride fría se registraron 18 cálidas, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que califica estos datos de "apabullante".

Durante la rueda de prensa estacional de la AEMET, el portavoz Rubén del Campo, ha explicado que esta década "está siendo la más cálida desde que hay registros en España y las olas de calor se han duplicado".

De hecho, ha añadido que este 2020, desde su inicio hasta el 13 de diciembre, ha sido 1,1 grados centígrados (ºC) superior a la media del periodo de referencia 1981-2020, lo que convierte a este ejercicio "provisionalmente" como el año más cálido en España desde que comenzó la serie en 1961, ya que supera en 0,1ºC a 2017.

Si bien, Del Campo ha recordado que diciembre de 2017 fue frío y tuvo una anomalía de -0,5 ºC, lo que supone que al menos hasta final de noviembre 2020 haya superado al que hasta ahora era el año más cálido de la serie histórica.

En cuanto a las precipitaciones, ha añadido que entre el 1 de enero hasta el 13 de diciembre se ha acumulado una precipitación de 573 litros por metro cuadrado, es decir un 95 por ciento del valor de referencia 1981-2010, es decir que 2020 ha sido el octavo más seco del siglo y el vigesimocuarto más seco desde 1961.

Pero en el contexto de fin de década, Del Campo ha añadido que la AEMET ha analizado la evolución de las temperaturas durante los últimos diez años en 80 estaciones meteorológicas de toda España que cuentan con datos, al menos, de 40 años, y ha estudiado los récord de temperaturas máximas y mínimas desde 2011.

En concreto, ha explicado que en esta década se han contabilizado 1.509 efemérides de las que 1.430 fueron récord cálidos y apenas 79 récords de frío, es decir que el 95 por ciento de las efemérides fueron cálidas y el 5 por ciento de los récord fríos.

"Esto supone que por cada récord frío, se han producido 18 récords cálidos en la última década en nuestro país. Es apabullante", ha valorado.

Sin embargo, la situación no es exclusiva de España, ya que la también portavoz Beatriz Hervella ha dicho que también se registran récords cálidos a nivel mundial. De hecho, ha subrayado que solo este otoño, septiembre y noviembre han sido los más cálidos en el planeta desde 1880 y octubre se situó como el tercero más cálido desde entonces.

Además, ha añadido que la extensión de hielo marino en el Ártico fue la menor para un mes de octubre, y la segunda menor para un mes de septiembre y noviembre desde que éste se monitoriza, es decir, desde 1979.

Hervella ha apuntado que el otoño de 2020 se sitúa como el más cálido con septiembre y octubre más cálidos en el continente y un el segundo noviembre más caluroso en Europa desde 1880.

De hecho, ha adelantado que "muy posiblemente" el año 2020 terminará como "el año más cálido en Europa desde 1880 y uno de los 3 años más cálidos en el planeta". No obstante, ha admitido que 2020 aún se disputa el primer puesto mundial con 2016 --hasta la fecha el más cálido--, a expensas de los valores que marque diciembre.

En definitiva, los portavoces de la AEMET ven "evidencias" ya presentes del cambio climático en España, Europa y en todo el planeta. Al mismo tiempo, Hervella se ha referido también al impacto en la salud de estos datos y ha citado un reciente informe de 'The Lancet Countdown on Health and Climate Change, 2020', sobre los impactos "tangibles" y señala que en las dos últimas décadas la mortalidad asociada a calor en personas mayores de 65 años se ha duplicado, un 53,7 por ciento en todo el mundo. El calor se vincula a una sobre mortalidad también por enfermedades preexistentes como diabetes, enfermedades respiratorias y fundamentalmente enfermedades cardiovasculares.

"Se agolpan los récord", ha apuntado Hervella que recuerda que este ha sido el otoño más cálido en Europa desde que hay datos y 2020 terminará de forma "extremadamente probable" como uno de los dos más cálidos desde que hay registros a nivel mundial.

Eso, además, tendría un "mérito" añadido ya que según la portavoz este año ha estado influido por el fenómeno meteorológico La Niña que suele provocar un enfriamiento térmico a diferencia de los años con 'El Niño', que suelen ser más cálidos de lo normal. "Si 2020 termina como el más cálido, con efectos de La Niña, sería un récord aún más significativo", ha concluido.