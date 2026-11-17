Archivo - Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias, Albert Rivera y Santiago Abascal antes del debate electoral en televisión en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid el 4 de noviembre de 2019. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

España ha celebrado un total de 13 debates electorales televisados con candidatos a la Presidencia del Gobierno, desde los primeros encuentros entre Felipe González y José María Aznar en 1993 hasta los de julio de 2023, con el 'cara a cara' entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy del 25 de febrero de 2008 como el más visto con 13.043.000 espectadores de media.

Según un informe de Barlovento Comunicación, elaborado con datos de Kantar, organizado por la Academia de Televisión y emitido simultáneamente por 20 cadenas, aquel debate registró un 59,1% de cuota de pantalla y 22.500.000 espectadores únicos.

El segundo debate con mayor audiencia media fue el que enfrentó a Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy el 7 de noviembre de 2011, con 12.005.000 espectadores y un 54,2% de cuota. El 'cara a cara' también fue organizado por la Academia de Televisión y emitido en simulcast por 17 cadenas, congregando a 22.357.000 espectadores únicos.

La tercera posición corresponde al segundo encuentro entre Zapatero y Rajoy, celebrado el 3 de marzo de 2008, que congregó a 11.952.000 espectadores como promedio y obtuvo un 56,3%. Un total de 22 cadenas lo ofrecieron en simulcast y registró 21.664.000 espectadores únicos.

DE LOS PRIMEROS CARA A CARA A LOS DEBATES CON CINCO CANDIDATOS

Los encuentros entre Felipe González y José María Aznar inauguraron estos debates televisados en España en 1993. El primero, emitido por Antena 3 el 24 de mayo, reunió a 9.625.000 espectadores de media y alcanzó un 61,8% de cuota.

Una semana después, ambos candidatos volvieron a debatir en Telecinco, donde registraron un 75,3% de cuota de pantalla y 10.526.000 espectadores en media. El informe sitúa estas emisiones como las segundas más vistas de la historia de sus respectivas cadenas, excluidos los acontecimientos deportivos.

Tras aquellos dos encuentros transcurrieron 15 años hasta los debates de Zapatero y Rajoy de 2008. En 2015, el formato se abrió a cuatro partidos con la participación de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera y Soraya Sáenz de Santamaría en el debate del 7 de diciembre, seguido en Antena 3 y laSexta por 9.233.000 espectadores de media.

Una semana después, Sánchez y Rajoy protagonizaron un cara a cara que reunió a 9.728.000 espectadores, que emitieron 12 cadenas en simulcast. Se convirtió en el sexto debate más visto de la historia.

El debate a cuatro del 13 de junio de 2016, con Rajoy, Sánchez, Rivera e Iglesias, alcanzó los 10.496.000 espectadores y un 57% de cuota, siendo el quinto con más seguimiento desde 1993. Estuvo organizado por la Academia de la Televisión y emitido por 17 cadenas.

En abril de 2019 se celebraron, por primera vez, dos debates en días consecutivos: el de RTVE reunió a 8.886.000 espectadores y el de Atresmedia, a 9.477.000. En noviembre de ese año, el formato incorporó por primera vez a cinco candidatos --Pablo Casado, Pedro Sánchez, Santiago Abascal, Pablo Iglesias y Albert Rivera-- y registró 8.632.000 espectadores de media.

Los dos debates más recientes se celebraron en julio de 2023. El 'cara a cara' de Atresmedia entre Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, emitido el 10 de julio, reunió a 5.911.000 espectadores de media y obtuvo un 46,5% de cuota. El encuentro de RTVE del día 19, con Sánchez, Abascal y Yolanda Díaz, alcanzó los 4.155.000 espectadores y un 34,6%. Feijóo no participó en este último, aunque estaba invitado, según señala el informe.