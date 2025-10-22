España y Cuba suscriben un Memorando de Entendimiento para impulsar la cooperación en la gestión del agua

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, interviene en la XI edición de los Diálogos del Agua, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha suscrito este miércoles con representantes del Gobierno de Cuba un Memorando de Entendimiento para impulsar la cooperación técnica en la gestión del agua. Así lo ha hecho en el marco de la reunión ministerial de Sanitation and Water for All (SWA), que ha inaugurado este miércoles en Madrid.

Este nuevo instrumento de colaboración tiene como objetivo intercambiar experiencias y conocimientos técnicos entre ambos países para avanzar hacia una gestión más eficiente, sostenible y equitativa del agua. En concreto, se centra en el fortalecimiento de la dimensión técnica de la gestión hídrica, con especial atención al control del patrimonio hidráulico y la eficiencia en el uso del agua; la planificación y modernización de redes de monitoreo y sistemas de alerta temprana.

A su vez, también trata la gestión integrada de las aguas, con énfasis en los recursos subterráneos; la prevención y mitigación de fenómenos hidrometeorológicos extremos, y la mejora de la regulación y control de los servicios públicos de agua potable y saneamiento. Además, el acuerdo abre la puerta a la colaboración en la digitalización del sector, impulsando herramientas modernas de análisis y gestión de la información hídrica.

Durante la inauguración, Aagesen ha advertido de la "amenaza global creciente" que supone la escasez de agua y ha subrayado la importancia de la cooperación internacional para acelerar el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS 6), relativo a garantizar la disponibilidad de agua y saneamiento para todos.

Asimismo, ha recalcado cómo esta reunión ministerial representa una oportunidad "estartégica" para reafirmar compromisos internacionales, fortalecer alianzas y avanzar en la financiación y planificación ante escenarios de cambio climático. "España se suma con orgullo y determinación a este esfuerzo. Reafirmamos nuestro liderazgo en los foros multilaterales, nuestra disposición a cooperar, compartir conocimiento y movilizar recursos", ha recalcado.