España debe avanzar hacia el reconocimiento de la identidad no binaria basado en la autodeterminación, según un estudio

La asociación No Binaries España reclama una tercera casilla en el DNI y que esta medida esté en la Ley Trans

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

España debe avanzar hacia un modelo de reconocimiento de la identidad de personas no binarias basado en la autodeterminación, que sea inclusivo para el colectivo y que incluya la creación de una tercera casilla en la documentación, según se recoge en las recomendaciones de un estudio impulsado por 'Euforia. Familias Trans-Aliadas'.

Este trabajo ha sido realizado por el doctor en Derecho por las Universidades de Málaga y Milán, Francisco Peña, que ha analizado las diferentes formas de reconocimiento legal (a través de la legislación, de la jurisprudencia o de la administración) de este colectivo en todo el mundo. El objetivo es estudiar "los posibles caminos a desarrollar" en el país "para proteger" a las personas no binarias".

En rueda de prensa, Peña ha recordado que las organizaciones internacionales, como ONU, Consejo de Europa y Comisión Europea, coinciden en recomendar el avance hacia el reconocimiento legal de la identidad no binaria y que estos procedimientos se basen en la autodeterminación y no necesiten de acreditación alguna durante el proceso.

Desde la ONU, por ejemplo, y a través del la Organización de la Aviación Civil Internacional, ya se han puesto en marcha directrices para unificar este reconocimiento, en este caso, en los pasaportes, permitiendo que el género se pueda indicar con una F, una M, o una X. Estados como Dinamarca, Australia y Canadá ya lo permiten.

EL RECONOCIMIENTO SEGÚN EL PAÍS

Pero, además, hay otras naciones que han reconocido la identidad no binaria de diferentes formas. Islandia y Malta son los más avanzados en cuanto a reconocimiento a través de la autodeterminación, si bien, precisa Peña, en Malta este reconocimiento se plasma solo en los documentos.

Lo mismo que en la isla mediterránea ocurre en algunos territorios de Australia o Canadá e incluso en California (Estados Unidos). Aunque en algunos casos, indica el estudio, no está recogido en toda la documentación o también existen requisitos e edad, entre otros.

Para Peña, es un tipo de reconocimiento "al que prestar atención" porque son los que parten "de un mayor respeto" hacia las personas no binarias, así como a las recomendaciones internacionales, ya que no presentan ningún proceso patologizador.

Otros países que reconocen la identidad no binaria son India, Pakistán y Nepal, aunque su sistema es más complejo, ya que basan su legislación en "la enorme diversidad de identidad de género no binarias" que existen en la zona y que "están documentadas desde hace siglos".

DEMASIADO INCLUSIVOS EN INDIA Y CENTRO EUROPA

El experto indica que este modelo, aunque se basa en la autodeterminación es muy inclusivo, es a la vez discriminatorio, ya que "mete dentro del género no binario a muchos colectivos" realizando, a juicio de Peña, una "categorización incorrecta" de estos. Por ejemplo, las personas trans, que en muchos casos sí se identifican con un género binario, están dentro de este grupo.

Lo mismo ocurre con las normativas que hay en Alemania, Austria y Países Bajos. "No todas las personas intersexuales tienen identidad no binaria y no todos los no binarios son intersexuales", ha declarado el autor del estudio. En este sentido, ha indicado que Alemania está intentando reformar esta situación, aunque en la actualidad se ha parado la negociación de este cambio.

Aunque, para Peña, en estos casos habría medidas que se pueden tener en cuenta para llevar a cabo en España, su opinión es que el país "explore" y "busque soluciones creativas" que permitan adaptar el ordenamiento jurídico español para atender a las personas no binarias.

En este sentido, ha hecho tres recomendaciones principales: que el sistema de reconocimiento sea "accesible" para todas las personas no binarias, que el modelo esté basado en la autodeterminación y propone que se explore la posibilidad de incluir la opción del género X en la documentación.

INCLUIDOS EN LA LEY TRANS

La asociación No Binaries España, la primera entidad estatal de personas trans no binarias, ha reclamado también este martes la inclusión de su reconocimiento legal a través de la creación de una tercera casilla en el DNI.

Esta reclamación ya se había incluido en la proposición de ley Trans que Esquerra Republicana registró en el Congreso con el impulso de Federación Plataforma Trans, 'Euforia. Familias Trans-Alidas' y la propia No Binaries España. Este texto, finalmente, no salió adelante como consecuencia de los votos en contra de PP y Vox y la abstención del PSOE.

No Binaries España denuncia que el colectivo se siente "invisibilizado" y "condenado al ostracismo" y pide que esta medida se recoja esta medida en la Ley Trans que ha redactado el Ministerio de Igualdad y que se está negociando para su aprobación en el Consejo de Ministros antes de la celebración del Orgullo.

"Una ley que no incluya a todas las personas trans es una ley que no vamos a aceptar, no queremos repetir lo de 2007", ha declarado el presidente de la asociación, Darko Decimavilla.