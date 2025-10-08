España enfrenta 141 riesgos relevantes y 51 riesgos clave por el cambio climático, según un nuevo informe de MITECO

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ofrece declaraciones a los medios, en la sede del Ministerio, a 6 de octubre de 2025, en Madrid (España).- Fernando Sánchez - Europa Press



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

España enfrente un total de 141 riesgos relevantes y 51 riesgos clave por el cambio climático, según un nuevo informe que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) presentará el próximo martes, según han confirmado a Europa Press fuentes del Departamento. "Los escenarios climáticos más extremos ya se están materializando en nuestro país", indican.

Lo hará en el marco de la convención 'Por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática', que se desarrollará el próximo lunes y martes en Ponferrada (León). En concreto, la vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Sara Aagesen, moderará una mesa al respecto con representantes de los organismos que han elaborado la investigación, que gira entorno a 14 "ámbitos sectoriales" como la desertificación, el urbanismo o el turismo: la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), BC3 y la Universidad de Navarra, entre otros.

Este es uno de los eventos previstos para la convención en Ponferrada, al que también acudirán el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

En esta convención, Transición Ecológica pretende acoger un espacio "un poco de más calidad", donde los distintos actores de la sociedad civil puedan hablar los unos con los otros y consolidar "en diferentes ejes" sus propuestas sobre el Pacto de Estado contra la Emergencia Climática presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a principios de septiembre y tras la oleada de incendios que asoló el país en agosto.

Por un lado, el evento contará con mesas donde expertos hablarán sobre elementos que ya están en el borrador del Pacto como políticas forestales e hídricas o financiación. Por otro, también habrá mesas en las que diferentes agentes de la sociedad --ecologistas, sector agrario, empresas, etc.-- van a trasladar las propuestas que pueden o no estar recogidas en el borrador.

Al margen de ello, también se desarrollarán 'ágoras', espacios de reunión abiertos para que los participantes --jóvenes, científicos, mujeres rurales, etc.-- puedan consolidar sus propuestas antes de presentarlas al Gobierno. La convención contará con representación autonómica-- pero a nivel "técnico", ya que MITECO ha preferido "que hablen los expertos". En concreto, habrá una mesa sobre gestión de emergencias con presencia de diferentes comunidades autónomas a nivel técnico.

La idea de Transición Ecológica es estudiar las propuestas que ya les han llegado, las que les van a llegar durante la convención, las que surjan de la subcomisión de Transición Ecológica en el Congreso --que va a acoger sesiones con expertos a las que el PP ya ha anunciado que no va a acudir-- y las que se comenten en la Conferencia de Presidentes de diciembre.

En este sentido, el Ministerio no pone fecha a cuándo se votará el borrador del Pacto y se remite al trabajo con los grupos parlamentarios y a la Conferencia de Presidentes. "Tenemos todo el ánimo de construir el consenso, encontrando espacios para un diálogo tranquilo", dicen.