España y Francia cierran filas por el océano y contra la minería submarina sin garantías medioambientales. - MITECO

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

España y Francia han formulado este miércoles una declaración conjunta en la Cumbre del Clima (COP31) de Antalya (Turquía) en la que instan a los Estados a ampliar las aguas bajo protección estricta y reiteran que no autorizarán la explotación de minerales en los fondos marinos internacionales mientras no exista una regulación sólida que garantice la protección de sus ecosistemas.

El documento ha sido firmado en la ciudad turca por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y su homóloga francesa, la ministra de Transición Ecológica, Biodiversidad y Negociaciones Internacionales sobre el Clima y la Naturaleza, Monique Barbut.

El texto también reclama un tratado vinculante contra la contaminación por plásticos que abarque todo su ciclo de vida y un marco global para descarbonizar el transporte marítimo internacional de cara a 2050. Además, reitera el apoyo de ambos países a las directivas de Aves y Hábitats.

En la declaración, Francia y España acuerdan cooperar para prevenir y reducir las capturas accidentales de especies marinas protegidas, amenazadas o de especial interés para la conservación, así como proseguir los trabajos en la Organización Marítima Internacional (OMI) para reducir los impactos del ruido submarino sobre esas mismas especies.

Ambos países también piden más ambición en la protección de la alta mar e instan a los Estados signatarios del Acuerdo sobre la Biodiversidad Marina de las Zonas situadas fuera de la Jurisdicción Nacional (Acuerdo BBNJ) a ratificarlo "cuanto antes".

Asimismo, afirman que continuarán defendiendo una política oceánica y climática basada en las evidencias y en la ciencia "frente a los ataques que esta sufre y al preocupante aumento de la desinformación climática".

En este sentido, reiteran la necesidad de profundizar en el conocimiento científico y de disponer de los mejores datos disponibles sobre los ecosistemas de los grandes fondos marinos, como base para la toma de decisiones y la protección efectiva del océano.

Por último, subrayan la necesidad de vincular la protección del océano a un desarrollo económico que concilie eficazmente competitividad y sostenibilidad, así como de colaborar en una visión integrada y transversal de las políticas marítimas a través del Pacto Europeo de los Océanos y el Ocean Act.