España y Omán firman Memorandos para cooperar en transición energética limpia y gestión del agua durante cinco años

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

España y Omán han firmado dos Memorandos de Entendimiento este miércoles en Madrid para impulsar la cooperación en materia de gestión, desarrollo y protección de los recursos hídricos y para cooperar en el campo de la transición energética limpia que tendrán una validez inicial de cinco años, según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

En concreto, el de recursos hídricos fortalecerá la colaboración técnica y científica entre ambos países en ámbitos clave para la sostenibilidad hídrica y la adaptación al cambio climático. Si bien tendrá una vigencia inicial de cinco años, podrá ser renovada automáticamente por periodos iguales. Durante este periodo, cada parte designará un coordinador principal para garantizar el seguimiento de las actuaciones y la planificación de las actividades conjuntas, que se revisarán periódicamente.

En el marco de esta iniciativa, ambos países cooperarán en áreas como la gestión de sequías e inundaciones, la eficiencia en el uso del agua, la gestión de aguas superficiales y subterráneas, el control de calidad y cantidad de los recursos hídricos, así como el impulso de fuentes no convencionales como la reutilización y la desalación. Asimismo, organizarán proyectos conjuntos, intercambios técnicos y de información y celebrarán seminarios y visitas de alto nivel para promover el intercambio de conocimientos y experiencias entre instituciones, centros de investigación y empresas de los dos territorios.

Mientras, España y Omán colaborarán en ámbitos como asegurar la diversificación de las fuentes de energía y asegurar el suministro a precios asequibles en el marco del Memorando de transición energética. Si bien tendrá una validez de cinco años, se prorrogará automáticamente por otros cinco años. De hecho, ambos signatarios podrán ampliar su ámbito de actuación a otros campos de la transición energética limpia mediante los canales diplomáticos.

En el marco de esta iniciativa, los dos países identificarán y desarrollarán proyectos de renovables, eficiencia energética, hidrógeno renovable, materias primas críticas --incluyendo el desarrollo de capacidades industriales y la apertura de mercados-- , redes inteligentes y almacenamiento. Parte relevante de esta cooperación será la transferencia del conocimiento que ayude a materializar proyectos de cero emisiones, mediante la formación, la capacitación y la investigación científica, siempre con la debida protección de la propiedad intelectual.