España y otros cuatro países piden a Bruselas que no reabra las directivas de naturaleza antes de concluir su evaluación

Archivo - Las banderas de la Unión Europea ondean frente al edificio Berlaymont en Bruselas, sede de la Comisión Europea. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha remitido una carta a la Comisión Europea junto a sus homólogos de Francia, Alemania, Hungría y Luxemburgo en la que expresan su preocupación ante la posibilidad de que este miércoles se plantee la reapertura de las directivas de aves y de hábitats en el Colegio de Comisarios.

A juicio de estos responsables de Medio Ambiente, es "prematuro" incluir esta cuestión en el Programa de Trabajo de la Comisión para 2027 antes de que concluya el proceso de evaluación o prueba de resistencia ('stress test') actualmente en marcha. En este sentido, advierten de que anticipar esta decisión podría "prejuzgar" las conclusiones de una evaluación que "debe basarse en criterios científicos y evidencias contrastadas".

Por ello, defienden que los esfuerzos deben centrarse en mejorar la aplicación y el funcionamiento de estas normas, abordar los desafíos administrativos existentes y garantizar una financiación adecuada de la UE para la conservación y restauración de la naturaleza, en lugar de debilitar estas directivas.

"Estas Directivas son la piedra angular del marco de protección de la naturaleza de la UE. Han demostrado su eficacia a lo largo de décadas y siguen siendo esenciales para salvaguardar la biodiversidad de Europa y alcanzar nuestros compromisos ambientales comunes. La protección de la naturaleza y la competitividad económica son objetivos que se refuerzan mutuamente: los ecosistemas sanos son un activo fundamental para la prosperidad económica, la resiliencia y la seguridad a largo plazo", han recalcado.