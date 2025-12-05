España registra 146 l/m2 de lluvias acumuladas desde el 1 de octubre, un 8% menos que lo habitual. - AEMET

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico (1 de octubre) hasta el 2 de diciembre se cifran en 146 litros por metro cuadrado (l/m2), un 8% menos que lo normal para dicho periodo, 158 l/m2, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) recogidos por Europa Press.

Por zonas, las lluvias acumuladas se sitúan por debajo de sus valores normales en la cornisa cantábrica y en grandes áreas de las dos mesetas junto con la mayor parte del tercio este de la Península. A su vez, también están por debajo de esos valores en ambos archipiélagos salvo en Ibiza y en la mitad sur de Tenerife, La Palma y Gran Canaria.

Por otra parte, superan sus valores normales para el periodo 1991-2020 en gran parte de la mitad oeste peninsular y en una zona en el levante que abarca la mitad norte de la Comunidad Valenciana, el delta del Ebro e Ibiza. Durante el periodo del 26 de noviembre al 3 de diciembre, las precipitaciones afectaron a la mayor parte del territorio salvo a una franja en el levante que va desde Murcia hasta el pirineo oriental y a la mitad sur de Tenerife y Gran Canaria.

De acuerdo con el organismo estatal, las cantidades más destacadas se dieron en Galicia y a lo largo de la cornisa cantábrica, especialmente en la costa oeste de la comunidad gallega, donde se superaron los 80 l/m2.

Entre las precipitaciones acumuladas en observatorios principales, AEMET enumera los 73 l/m2 en Vigo/Peinador, los 60 l/m2 en A Coruña, los 56 l/m2 en Pontevedra, los 55 l/m2 en Santander/Parayas, los 53 l/m2 en A Coruña/Alvedro y los 47 l/m2 en Lugo/Rozas.

Asimismo, aclara que el día 3 se registraron precipitaciones principalmente en el cuadrante noroeste de la Península y en el norte de las islas canarias de mayor relieve, con más de diez litros por metro cuadrado en estas últimas y en áreas de Galicia.