España registra 148,6 l/m2 de lluvias acumuladas desde el 1 de octubre, un 8% más de lo habitual. - AEMET

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico el 1 de octubre se cifran en 148,6 litros por metro cuadrado (l/m2), según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esto supone un 8% más de lo habitual, que se cifra en 137,6 l/m2.

Por zonas, las precipitaciones acumuladas superan los valores normales en amplias zonas del centro y oeste peninsular, así como en buena parte de Cataluña y en sectores de la vertiente mediterránea. De hecho, el organismo estatal destaca los valores del litoral de Levante, donde de forma local se rebasa el triple de la normal.

Durante la última semana, las lluvias han reducido notablemente los déficits en parte de Galicia, aunque persisten valores inferiores a los normales en el norte de Galicia, la cornisa cantábrica, el alto Ebro y la mayor parte del sur y sureste peninsular.

Mientras tanto, en Baleares, las lluvias superan la cantidad normal en Ibiza y en el oeste de Mallorca, mientras que en el resto de Mallorca y en Menorca quedan generalmente por debajo. En Canarias, predominan los valores superiores a los normales en las islas occidentales y Gran Canaria, y los inferiores en Lanzarote y Fuerteventura, salvo en el sur de esta última isla.

Durante el periodo comprendido entre el 18 y el 24 de noviembre, las lluvias registradas afectaron a la mayor parte de la Península, salvo en el Levante, y, en particular, con mayor intensidad en el noroeste. Los acumulados fueron especialmente intensos en Galicia y el norte de Cáceres, donde se superaron los 100 l/m2, mientras que en el resto del tercio norte peninsular la acumulación fue de al menos 10 l/m2 en ese periodo.

Entre las precipitaciones registradas en los observatorios principales, el organismo estatal destaca los 149 l/m2 en Vigo/Peinador, los 111 l/m2 en Pontevedra, los 103 l/m2 en A Coruña, los 95 l/m2 en Santiago de Compostela/Labacolla, los 74 l/m2 en A Coruña/Alvedro y los 65 l/m2 en Navacerrada/Puerto. El día 25 de noviembre, AEMET especifica que se registraron precipitaciones en el tercio norte peninsular, y que estas fueron especialmente intensas en Cantabria, el País Vasco y Navarra, donde los acumulados superaron los 60 l/m2.