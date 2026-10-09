España registra 29 l/m2 de lluvias acumuladas en la primera semana del año hidrológico, más de los 13 l/m2 habituales. - AEMET

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

España ha registrado un total de 29 litros por metro cuadrado (l/m2) en la primera semana del año hidrológico, que dio comienzo el pasado 1 de octubre, según ha señalado este viernes la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En comparación, esta cifra duplica la habitual para este periodo, que se cifra en 13 l/m2.

En gran parte de la Península, las precipitaciones se sitúan por encima de sus valores normales. Las excepciones están en Andalucía, Galicia y algunas zonas aisladas del tercio oriental. En cuanto a los archipiélagos, en Baleares se superaron los valores normales en las Pitiusas y en el norte de Mallorca y Menorca, mientras que en Canarias se sitúan por debajo de lo normal en todas las islas, excepto en las zonas septentrionales de las de mayor relieve.

Durante el periodo comprendido entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre, las precipitaciones fueron abundantes y afectaron a la mayor parte del territorio, salvo por algunas zonas de las provincias de Huelva y Sevilla, Lanzarote y Fuerteventura y la mitad sur de Tenerife y Gran Canaria.

Según AEMET, las cantidades más destacadas superaron ampliamente los 100 l/m2 en puntos del Levante, del sistema Ibérico y del norte de la provincia de Huesca e incluso hubo acumulados superiores a los 200 l/m2 en el delta del Ebro y en el litoral de Barcelona y Girona.

Entre las precipitaciones registradas en los observatorios principales, el organismo estatal destaca los 258 l/m2 en Tortosa, los 222 l/m2 en el aeropuerto de Barcelona, los 178 l/m2 en Murcia/San Javier, los 125 l/m2 en el puerto de Navacerrada, los 96 l/m2 en Girona/Costa Brava y los 77 l/m2 en Gijón/Musel. Además, especifica que el 7 de octubre se registraron precipitaciones en el tercio norte peninsular, con acumulados superiores a los 60 l/m2 en Asturias y el interior de Cantabria.