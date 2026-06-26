España registra 607 l/m2 de lluvias acumuladas desde el 1 de octubre, un 11% por encima de lo normal. - AEMET

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones acumuladas en España desde el comienzo del año hidrológico a inicios de octubre se cifran en 607 litros por metro cuadrado (l/m2) desde el inicio del año hidrológico el pasado 1 de octubre, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En comparación, está un 11% por encima de lo normal, que se sitúa en 547 l/m2.

En gran parte de la Península las lluvias acumuladas presentan valores superiores a los normales. Las principales excepciones se localizan en una franja de la cornisa cantábrica, entre Asturias y Navarra, en la provincia de Teruel y en la mitad sur de la provincia de Almería. En concreto, los excedentes más destacados se observan en la mitad sur peninsular, en particular en la sierra de Grazalema.

Por su parte, también predominan las anomalías positivas en los archipiélagos salvo en el sector oriental de Mallorca. Este exceso de precipitación resulta especialmente acusado en Canarias, donde amplias áreas registran acumulados que superan en más del doble los valores climatológicos habituales.

Durante el periodo comprendido entre el 17 y el 23 de junio, las precipitaciones afectaron principalmente al cuadrante noroccidental de la Península, a la mitad oeste y al Pirineo. Los valores más elevados, de en torno a 30 l/m2, se registraron en puntos del interior y este de Galicia.

El resto de la Península registró lluvias escasas o nulas, con gran parte del interior, el este, la mitad sur y Baleares prácticamente sin actividad destacable. En Canarias, las precipitaciones quedaron limitadas a las islas más occidentales, sin llegar en ningún caso a los 10 l/m2.

Entre las precipitaciones registradas en los observatorios principales AEMET destaca los 23 l/m2 en Santander I/CMT, los 22 l/m2 en Burgos/Villafría, los 19 l/m2 en Valladolid/Villanubla, los 16 l/m2 en Ponferrada, los 14 l/m2 en Valladolid y los 11 l/m2 en Zamora. El día 24 se registraron lluvias en Galicia y de manera más dispersa y leve en el Pirineo.