España, Reino Unido y Francia vuelven a romper récords de temperatura para mayo por una "potente dorsal"

Archivo - Vista general de una de las zonas del Parque de El Retiro durante una segunda ola de calor, a 23 de julio de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

España podría registrar un calor propio de verano hasta mediados de la próxima semana, con récords en varias estaciones, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Mientras tanto, Reino Unido y Francia han vuelto a encadenar récords de temperatura para mayo desde que hay registros, tal y como señalan los servicios meteorológicos de ambos países. Esto se debe a una "potente dorsal" que está afectando ahora a Europa Occidental, de acuerdo con el portavoz de AEMET, Rubén del Campo.

Según ha explicado Del Campo este miércoles, las dorsales son zonas de altas presiones tanto en superficie como en niveles medios y altos de la troposfera y tienen un "doble efecto" que da lugar a estas situaciones tan cálidas. Por un lado, provocan que reine la estabilidad en la atmósfera, de modo que el viento es flojo o está en calma y además apenas hay ventilación ni corrientes de aire verticales.

En estas circunstancias el sol ya calienta mucho la superficie porque está muy alto a mediodía y ese calor se transmite a la atmófera. Dentro de las dorsales "tan potentes como esta", ese calor no puede "escapar". De este modo, las altas temperaturas se mantienen día tras día o incluso suben de forma general.

Por otro lado, el portavoz de AEMET ha hecho referencia al fenómeno de la subsidencia. Esto consiste en que el aire tiende a descender de las capas altas a las bajas. Durante este proceso sufre una compresión, lo que provoca una subida térmica adicional. "En dorsales tan potentes como la que está ahora afectando a Europa Occidental esta subsidencia es muy intensa y por lo tanto el calentamiento también", ha explicado.

Por otro lado, Del Campo ha apuntado a que el cambio climático provoca episodios de altas temperaturas a lo largo de todo el año con mayor frecuencia e intensidad que en décadas anteriores. "Este episodio, así como el patrón atmosférico que lo provoca, se enmarca en este contexto de cambio climático y en lo observado en los últimos años", ha indicado.

En lo que respecta a España, ha señalado que en el observatorio de Igueldo (San Sebastián) no se bajó de 24,5ºC el día 25, un récord para mayo que supone 2,2ºC más que el registro máximop anterior en una serie que dura prácticamente un siglo.

En el aeropuerto de Santander, observatorio que cuenta con datos desde 1954, se llegó a 37,1ºC ayer, la cifra más alta para el mes de mayo desde 1964. "Este observatorio lleva ya cinco días con más de 30ºC en 2026. Hasta ahora, el máximo número de días entre enero y mayo con más de 30ºC había sido de dos", ha indicado.

Por su parte, Reino Unido ha vuelto a registrar provisionalmente una noche tropical tras tres días en los que ha roto o bien el récord de máxima o de mínima para este mes. Según ha indicado el servicio meteorológico del país, Camborne (en el sur de Reino Unido) no cayó de 21,4ºC durante la pasada noche.

Ayer llegó provisionalmente a los 35ºC en Heathrow y en el Real Jardín Botánico de Kew y en Heathrow, ambas cerca de Londres, lo que rompió su récord de máxima para mayo.

Mientras tanto, Francia llegó este martes a una temperatura media de 24,8ºC en todo el país, lo que hizo de ayer "la jornada más cálida conocida en mayo", de acuerdo con la web del servicio meteorológico francés. Las máximas están alcanzando niveles muy elevados para la estación, de 10 a 15ºC superiores a lo normal para estas fechas.

Asimismo, se están registrando récords en numerosas estaciones, como los 35,8ºC en La Roche-sur-Yon o los 35,6ºC de Niort. "La situación va a evolucionar poco esta semana y se esperan temperaturas excepcionales para la estación en la mayor parte de las regiones en un ambiente de vez en cuando canicular", ha indicado Météo France.