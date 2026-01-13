España repite como principal país donante a Obras Misionales Pontificias, con dos millones de euros en 2025

(Izq.) Director Nacional De OMP España Y (Der.) Telmo Aldaz De La Quadra-Salcedo - EUROPA PRESS

España ha vuelto a repetir como el principal país donante a Obras Misionales Pontificias (OMP) durante 2025 --seguido de Alemania y Australia-- con más de dos millones que han permitido llevar a cabo un total de 473 proyectos en 36 países, como Burkina Faso, Bangldesh o Moldavia, como ha explicado en rueda de prensa el sacerdote y director nacional de OMP España, José María Calderón, en la presentación de su Jornada de Infancia Misionera 2026, que comienza este domingo 18 de enero.

En concreto, Calderón ha detallado que, en total, la OMP ha recaudado 14 millones de euros en 2025, que ayudarán a más de cuatro millones de niños al año. Además, el año pasado se realizaron cerca de 2.600 proyectos, de los que 1.500 se llevaron a cabo en África y un millar en Asia. En líneas generales, el 55% de los recursos se destinan a la educación, el 25% a la salud y el 20% a la evangelización, traducción de libros de catequesis o adquisición de biblias.

No obstante, la OMP ha precisado que también ha desarrollado proyectos en países que no forman parte del territorio misionero, como Albania y Ucrania. Calderón ha enfatizado en que gran parte de los países donde operan "tienen muchas dificultades para tener una vida digna".

Además, ha detallado que el objetivo de la misión infantil es "hacer conscientes a los niños de que no son actores pasivos sino activos y necesarios", por lo que se insta a crear una cultura de vocación y respeto al prójimo, además de enseñarles a que "sus oraciones también ayudan y son muy importantes".

'LOS NIÑOS AYUDAN A LOS NIÑOS', LEMA DE ESTE AÑO

La Jornada Misionera de este año se celebra con el lema 'Los niños ayudan a los niños' y está acompañada de dos vídeos. Uno de ellos gira en torno a un centro para menores con discapacidad de Dajla (Sáhara), llevado a cabo por el realizador Telmo Aldaz de la Quadra-Salcedo, que se ha encargado de documentar el trabajo de su fundador, Mohammed Fadel Semlali, quien colabora con el oblato y administrador apostólico de este desierto Mario León Dorado.

Este Centro nació en el año 2000 por iniciativa de Fadel, tras ser diagnosticado de polio. este saharaui fue atendido hasta los 18 años en Canarias en un Centro de San Juan de Dios y, cuando regresó al Sáhara, se encontró con que había muchos niños con todo tipo de discapacidad que estaban encerrados en sus casas, si ninguna atención, y en muchas ocasiones considerados una maldición. Entonces, se puso manos a la obra.

En rueda de prensa, Aldaz de la Quadra-Salcedo ha celebrado la participación de Semlali, de fe musulmana. "Los misioneros van para estar, para acompañar y difundir el amor de Dios sin distinción de lo que creen ni de quiénes son, las personas valoran que se les ayude desde estas buenas intenciones y sin el dogma", ha añadido, destacando que se trata de una región que cuenta con dos parroquias que apenas reúnen a 220 personas cada domingo.

Entre los menores que ayudan, Aldaz de la Quadra-Salcedo ha destacado el caso de una joven de 13 años con síndrome de Asperger porque "su vida y la de más de 80 familias como la suya sería muy diferente sin esta ayuda". El centro, especializado en logopedia y salud, cuenta con el apoyo de Rocío Jiménez, higiesta bucodental, enfermera y fundadora de la clínica portátil que hace parte del centro.

El otro video se enfoca en los niños. Así, cuenta la historia de un menor que quiere ser súper héroe pero encuentra en su tío misionero la mayor inspiración para su vida. Asimismo, los niños contarán con materiales con oraciones adaptadas para ellos, además de participar en el XI Concurso nacional de dibujo, entre otras actividades.