La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, a 4 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

España, Kenia, Reino Unido, Timor Oriental, Vanuatu, Sudán del Sur y Tuvalu han suscrito este martes un llamamiento para que la Cumbre del Clima (COP31) de Antalya (Turquía) impulse fuentes de financiación predecibles e innovadoras destinadas a la adaptación, las pérdidas y daños y la resiliencia climática.

La declaración, firmada por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen Muñoz, en representación de España, y respaldada también por el Pacto por la Prosperidad, las Personas y el Planeta (4P), propone explorar pequeños gravámenes específicos sobre sectores contaminantes para movilizar recursos adicionales sin aumentar la carga de la deuda soberana.

En el informe 'Implementación de la Hoja de Ruta de Bakú a Belém hacia los 1,3 billones', publicado la semana pasada por la Presidencia brasileña de la COP30, se destacan las tasas solidarias o sectoriales como soluciones que podrían recaudar 129.000 millones de dólares anuales para 2035.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), los países en desarrollo recibieron 31.000 millones de dólares para adaptación en 2024, frente a los 305.000 millones anuales necesarios para 2035. En contraste, las nueve mayores petroleras ganaron 95.000 millones solo en el último trimestre: 1.000 millones diarios.

Kenia, copresidente del Grupo de Trabajo sobre Tasas de Solidaridad Global, reclama una 'Hoja de Ruta de Antalya a Adís', incluida en el último borrador de la decisión de portada. Su enviado climático, Ali Mohamed, pide a los gobiernos explorar, de cara a la COP32, una tasa que financie de forma continua la adaptación y las pérdidas y daños.

El grupo ha hecho un llamamiento a otros gobiernos para que se sumen a esta iniciativa y ayuden a generar impulso en favor de las tasas solidarias. "Estamos convencidos de que debemos pasar de un modelo de respuesta repetitiva e incremental ante las crisis a otro de desarrollo de resiliencia sostenido y transformador, acompañado de una financiación proactiva acorde con la magnitud de este reto", han recalcado en el texto.

"FIRMAR ES SÓLO EL PRINCIPIO"

David Hillman, coorganizador de la Coalición Internacional 'Que los contaminadores paguen', ha señalado que los gobiernos están empezando a responder en la COP31 al llamamiento para que quienes contaminan paguen. En este sentido, ha destacado que países como el Reino Unido y España están impulsando medidas internacionales basadas en ese principio, especialmente para financiar la resiliencia climática y abordar las pérdidas y los daños.

A su juicio, estas iniciativas, junto con el renovado llamamiento del secretario general de la ONU, António Guterres, en la COP31, constituían una señal clara de un cambio político. "Este es un progreso que se ha conseguido con mucho esfuerzo. Pero firmar una declaración es solo el principio. El Reino Unido debe aprovechar su presidencia del G20 el próximo año para convertir las palabras en acciones: incluir firmemente los impuestos a las industrias contaminantes en la agenda y generar apoyo internacional para medidas que obliguen a los mayores contaminadores a pagar lo que les corresponde", ha recalcado.