La estabilidad se mantiene este lunes en casi toda España con un ascenso de las temperaturas máximas y mínimas

Archivo - Varias personas toman el sol en el paseo marítimo de la playa del Bogatell, a 15 de abril de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Catalunya ha registrado este 13 y 14 de abril un fin de semana "caluroso" para la época del año, con temperatura - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presencia del anticiclón dejará este lunes una jornada estable en la Península y Baleares, con cielos despejados o poco nubosos y sin precipitaciones, mientras que Canarias continuará con cielos nubosos, posibilidad de lluvias ocasionales y presencia de calima, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Por lo general, los cielos estarán despejados, salvo en regiones de Galicia, meseta Norte y Pirineos, donde se prevé nubosidad baja matinal con probables nieblas y una tendencia a despejar, si bien pudiendo ser más persistentes con probabilidad de alguna llovizna en la costa oeste de Galicia.

También se esperan algunos intervalos nubosos a lo largo del día en litorales de Cataluña y en Baleares. En Canarias predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con posibles precipitaciones ocasionales en interiores de las islas montañosas.

En Canarias, predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con posibles precipitaciones ocasionales en el interior de las islas montañosas. Además, continuará la presencia de calima, que afectará principalmente a las medianías y cumbres del archipiélago, donde podría alcanzar concentraciones significativas.

En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en la mayor parte de la Península y en las islas occidentales de Canarias, mientras que se mantendrán con pocos cambios en las orientales y en las regiones mediterráneas, incluido Baleares. Las mínimas aumentarán en los tercios sur y nordeste peninsulares, así como en zonas de montaña del resto de la Península y de Canarias. Por el contrario, descenderán principalmente en Galicia y Asturias, mientras que en el resto se esperan pocos cambios.

Respecto al viento, soplará del sur y suroeste con intensidad moderada y probables intervalos fuertes en los litorales de Galicia. La tramontana será moderada en el Ampurdán, aunque tenderá a amainar, mientras que el viento del este arreciará en los litorales del Cantábrico y en el Estrecho. En el resto predominará el viento flojo, de componente este y sur en la Península y Baleares, y de componente este y norte en Canarias, donde será más intenso del sur en las zonas altas.