"Euclid Bate Su Propio Récord De Cuásares Por 40 Millones De Años". - ESA/EUCLID/CONSORCIO EUCLID/NASA, WOLF ET AL. 2026

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El telescopio espacial Euclid de la Agencia Espacial Europea ha descubierto el cuásar más distante hasta la fecha: un raro núcleo galáctico de 360 millones de masas solares, observado tan solo 630 millones de años después del Big Bang.

Este descubrimiento supera el récord anterior de Euclid, anunciado hace apenas unos meses, al remontarse 40 millones de años en el tiempo, según ha informado la ESA, destacando que el hallazgo plantea una pregunta crucial: ¿cómo pudo formarse y crecer tan rápidamente un agujero negro tan enorme después del Big Bang?.

Un cuásar es el núcleo de una galaxia, de brillo intenso, alimentado por el gas que cae en un agujero negro supermasivo, liberando al hacerlo enormes cantidades de energía. Los cuásares representan una fase breve en la vida de una galaxia, durante la cual el núcleo puede eclipsar al resto del sistema.

El objeto recién descubierto, conocido formalmente como J1504+6252 y apodado Dún Aonghasa, es el punto rojo en el centro de la imagen. Fue identificado entre millones de objetos tras aproximadamente 18 meses de análisis de datos de Euclid.

Una extensa campaña de seguimiento realizada por observatorios terrestres y espaciales -el Observatorio WM Keck, el Observatorio del Gran Telescopio Binocular, el Telescopio Espacial Hubble de la NASA/ESA y, finalmente, el Telescopio Espacial James Webb (Webb) de la NASA/ESA/CSA- confirmó su naturaleza. Además, el Webb demostró que el cuásar está alimentado por un agujero negro con una masa aproximada de 360 millones de soles.

Dún Aonghasa es el primer cuásar identificado con un corrimiento al rojo superior a 8, concretamente de 8,13. Esto equivale a observar el Universo tal como era hace aproximadamente 13.100 millones de años, apenas el 5% de su edad actual. Euclid ya ha descubierto 12 nuevos cuásares con un corrimiento al rojo superior a 7, duplicando con creces la cantidad conocida hasta ahora a esta distancia.

Sin embargo, a diferencia de otros cuásares distantes, Dún Aonghasa es una rareza, ya que consume material a un ritmo relativamente lento. Debió haber alcanzado su enorme masa actual mediante episodios de crecimiento extremadamente rápidos en una etapa muy temprana de su historia. Esto pone a prueba los modelos de formación y crecimiento temprano de los agujeros negros.

Al echar un vistazo a los primeros 1.000 millones de años de la historia cósmica, se revela una época crucial: el surgimiento de las primeras estrellas y galaxias y su transformación de un universo oscuro en uno lleno de luz.

Euclid se lanzó en 2023 y tiene la misión de revelar los secretos del Universo oscuro. Su combinación de imágenes infrarrojas de alta sensibilidad con una cobertura del cielo excepcionalmente amplia proporciona exactamente las capacidades necesarias para identificar objetos extremadamente raros y muy distantes, convirtiéndolo en una herramienta única para la búsqueda de cuásares.