La Eurocámara pide una flota europea contra incendios y más recursos para anticiparse a las catástrofes

Archivo - Medios aéreos combaten un incendio declarado en la zona de Monte Coronado en Málaga. A 1 de septiembre de 2025, en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha reclamado este jueves reforzar la capacidad de la Unión Europea para anticiparse a incendios forestales, inundaciones, terremotos y emergencias sanitarias, mediante sistemas de alerta temprana, una mayor coordinación entre países y un presupuesto de 12.420 millones de euros para el Mecanismo de Protección Civil durante el periodo 2028-2034, lo que supone 1.740 millones más de lo propuesto por la Comisión Europea.

La propuesta, aprobada por 424 votos a favor, 105 en contra y 83 abstenciones, busca que la UE deje de centrarse únicamente en responder a las catástrofes una vez que se producen y refuerce su capacidad para prevenirlas, mediante la identificación de las zonas más vulnerables, el seguimiento de posibles amenazas y el uso de proyecciones climáticas que permitan anticipar situaciones de emergencia.

De esta forma, la Eurocámara ha fijado su posición para la parte de Protección Civil enmarcadas en las negociaciones sobre el próximo marco financiero plurianual (MFF, por sus siglas en inglés) para 2028-2034, y que ahora deberá negociarse ahora con el Consejo, que representa a los Estados miembro, antes de acordar el contenido definitivo de la legislación y su financiación.

Los eurodiputados han planteado aprovechar los recursos espaciales de la UE para mejorar los sistemas de alerta temprana, dar un mayor protagonismo a las autoridades locales y regionales y establecer un marco específico de cooperación entre las administraciones civiles y militares para coordinar la respuesta ante las crisis.

"El Mecanismo de Protección Civil es el mejor ejemplo de la solidaridad europea. Pero aún necesitamos mejorar en anticipación, desarrollar una auténtica cultura de la preparación y coordinar mejor a los distintos actores", ha defendido la eurodiputada socialista española Leire Pajín, ponente del texto, quien ha insistido en la importancia de que los ciudadanos conozcan cómo deben actuar ante una emergencia.

En este sentido, Pajín ha subrayado que también es necesario combatir la desinformación en situaciones de crisis y garantizar una financiación suficiente para reforzar la preparación de los Estados miembro. "El Parlamento Europeo respalda un mecanismo que proteja vidas y anticipe crisis", ha reivindicado.

En concreto, la Eurocámara ha propuesto elevar la dotación del mecanismo hasta los 12.420 millones de euros para los próximos siete años, frente a los 10.680 millones planteados inicialmente por la Comisión Europea, y repartir los recursos entre protección civil y emergencias sanitarias, con un 40% para cada ámbito y el 20% restante reservado para responder a necesidades imprevistas.

UNA FLOTA EUROPEA CONTRA LOS INCENDIOS A PARTIR DE 2028

Entre las medidas contempladas, los eurodiputados respaldan el refuerzo de la reserva europea de respuesta a crisis de la Unión Europea, denominada, 'rescEU', que incluya el desarrollo de una flota aérea para combatir los incendios forestales cuya entrada en funcionamiento está prevista a partir de 2028.

El Parlamento también ha reclamado mejorar la coordinación entre administraciones durante la recuperación posterior a las catástrofes, mediante un marco que delimite las responsabilidades de cada autoridad y los recursos disponibles para facilitar la reconstrucción de las zonas afectadas.

Asimismo, ha propuesto reconocer jurídicamente la labor de los voluntarios que participan en las operaciones de protección civil, con un "estatuto específico" que contemple seguros, el reconocimiento de su formación y exenciones de determinadas obligaciones laborales para facilitar su participación en las emergencias.

MÁS COOPERACIÓN SANITARIA ANTE FUTURAS CRISIS

En el ámbito sanitario, la Eurocámara plantea reforzar la preparación de los Estados miembro ante amenazas que puedan afectar simultáneamente a varios países, mediante reservas estratégicas de material médico, incluidos equipos de protección individual y componentes necesarios para fabricar medicamentos.

También propone mejorar la cooperación entre hospitales y equipos sanitarios de distintos países, con mecanismos para supervisar la disponibilidad de camas en unidades de cuidados intensivos y facilitar el traslado de pacientes a otros países cuando los sistemas sanitarios nacionales se encuentren saturados.

"La pandemia de COVID-19 evidenció la necesidad de integrar la preparación sanitaria en el marco comunitario de protección civil", ha señalado el eurodiputado lituano Aurelijus Veryga, coponente del texto, quien ha advertido de que las emergencias climáticas y las amenazas híbridas obligan a reforzar la capacidad de respuesta europea.

"El coste de la preparación puede parecer elevado, pero el coste de no estar preparados siempre es mucho mayor", ha concluido Veryga, que pertenece al grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR).