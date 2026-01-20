El Euromillones deja un premio de un millón de euros en Vigo

Archivo - Un hombre compra lotería en una Administración de Lotería
Archivo - Un hombre compra lotería en una Administración de Lotería - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo
Europa Press Sociedad
Publicado: martes, 20 enero 2026 22:58
Seguir en

VIGO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Euromillones celebrado este martes, 20 de enero, ha dejado un premio de un millón de euros en Vigo, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante de El Millón, con código XGJ14421, ha sido validado en el Despacho Receptor número 88.215 de Vigo (Pontevedra), situado en calle Lorient, 12.

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes ha estado formada por los números 22, 18, 19, 50 y 11. Las estrellas son 1 y 11. La recaudación ha ascendido a 45.272.253,40 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En España existen siete boletos acertantes de Cuarta Categoría (4 + 2). Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 99 millones de euros.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado