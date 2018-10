Europe for Creators cree que el Parlamento Europeo "ha estado a la altura" al aprobar la directiva de derechos de autor

Publicado 12/09/2018 17:50:16 CET

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Europe for Creators considera que el Parlamento Europeo "ha estado a la altura de las circunstancias" al aprobar este miércoles 12 de septiembre la directiva sobre derechos de autor en el mercado único digital que "establecerá por fin las herramientas necesarias para asegurar que los creadores obtengan la remuneración justa que han estado reclamando".

La Agrupación Europea de Sociedades de Autores y Compositores (European Grouping of Societies of Authors and Composers (GESAC) ha agradecido "a los numerosos eurodiputados que han trabajado de manera incansable a lo largo de los últimos meses y años, combatiendo la desinformación y no cediendo ante las enormes presiones ejercidas por la campaña liderada por los gigantes tecnológicos y definida por juego sucio y campañas financiadas".

Según ha manifestado la Agrupación, la Directiva establecerá "un dialogo a tres bandas" y GESAC confía en que este proceso conducirá "a un resultado positivo que pondrá punto final a la transferencia de valor que ha definido la relación entre la cultura y las grandes empresas de tecnología durante estos últimos años".

"Hoy celebramos una victoria de Europa y su independencia frente a unos pocos gigantes tecnológicos que se han aprovechado de legislación obsoleta para consolidar su dominio nocivo y extraer valor de Europa y sus creadores", ha asegurado el presidente de GESAC, Anders Lassen.

Por su parte, la directora General de GESAC, Véronique Desbrosses, ha destacado que se trata de "una gran victoria política para los autores, la cultura y la democracia de Europa". "El Parlamento Europeo ha elegido adoptar una legislación más equilibrada que beneficiará a ciudadanos, negocios y creadores europeos y a Europa en general", ha apostillado.

Europe for Creatorsr reúne a ciudadanos, creadores y organizaciones comprometidos con la lucha a favor de la Directiva de Copyright, y representa a titulares de derechos de autor y creadores europeos, incluyendo autores, compositores, músicos, cantantes, pintores, escultores, directores, productores, periodistas, escritores, científicos y académicos.