Un atril con el comunicado de FEREDE junto a varios micrófonos. - FEREDE

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) ha asegurado que "no existe un voto evangélico" ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, y que la entidad no mantiene vinculación con ningún partido ni ideología política, al tiempo que ha animado a los evangélicos a votar "con responsabilidad y en libertad de conciencia".

Así lo subrayan en un comunicado frente a "los relatos que presentan a las iglesias evangélicas como un bloque ideológico o como parte de una estrategia organizada para influir en la política nacional", los cuales tachan de "falsos".

La Federación explica que quienes forman esta confesión comparten "una misma fe, pero no una misma posición electoral" y asegura que "en las iglesias conviven personas de sensibilidades políticas muy distintas" y que "ningún partido, candidato o cargo público puede atribuirse la representación de la comunidad evangélica".

Además, aclara que esa pluralidad no es exclusiva de España y advierte de que tampoco en otros países con los que se compara a la comunidad evangélica española ha sido uniforme el voto de los creyentes, añadiendo que trasladar aquellas realidades a la española induce a "error".

Asimismo, FEREDE precisa que sus Estatutos establecen que la Federación no podrá ser utilizada para fines partidistas ni para defender intereses políticos, y su Código Ético recoge que no tiene vinculación con ningún partido ni ideología. Tampoco pueden contribuir, según asegura, a campañas electorales ni otorgar o recibir donaciones de partidos, con los que mantiene "una relación institucional de diálogo y cooperación".

La Fedración recuerda a las iglesias y a sus ministros de culto que los lugares de culto son "espacios de adoración a Dios, enseñanza bíblica y servicio a la sociedad, abiertos a personas de cualquier preferencia política".

Al mismo tiempo, aclara que "lo que diga o haga una persona o congregación concreta no puede extenderse al conjunto de una confesión con siglos de presencia en España".

Finalmente, hacen un llamamiento a los creyentes evangélicos a ejercer su derecho al voto "con responsabilidad y en libertad de conciencia", después de "informarse, reflexionar y orar". La Federación invita asimismo a las iglesias a orar por el país, por los candidatos y por quienes resulten elegidos, "y a contribuir a una convivencia pacífica entre quienes piensan de manera diferente".