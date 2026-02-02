Las exmonjas cismáticas de Belorado buscan un nuevo convento ante su desahucio "inminente"

Exmonjas de Belorado. - QUEREMOSUNCONVENTO.COM

Las exmonjas cismáticas de Belorado han lanzado una campaña titulada 'Queremosunconvento.com' para pedir ayuda a las instituciones y a la ciudadanía ante su "inminente" desahucio, fijado para el próximo 10 de febrero.

La Audiencia Provincial de Burgos confirmó el pasado viernes la sentencia de desahucio del Monasterio de Belorado ante la falta del derecho de propiedad de las cismáticas sobre el Monasterio de Santa Clara. El Juzgado de Briviesca (Burgos) había fijado que debían abandonar el convento antes del día 10 de febrero.

En la web creada por las exreligiosas, aseguran estar atravesando "uno de los momentos más difíciles y dramáticos" de su historia y denuncian haber sido "señaladas, maltratadas, acusadas y perseguidas simplemente por creer en su propio proyecto de vida".

Ante esta situación que califican de "límite", hacen un "llamamiento a la solidaridad" de todos los españoles y piden "un lugar donde vivir y seguir desarrollando" su vocación religiosa: "una casa, un antiguo convento o cualquier espacio que pueda transformarse en un nuevo hogar comunitario".

Las exmonjas señalan que "en una España cada vez más vaciada, existen cientos de construcciones abandonadas donde nadie vive" y, por ello, apelan a "la colaboración de particulares, instituciones o propietarios que puedan donar, ceder o vender a bajo coste".

Según añaden, no buscan "privilegios" sino "solo una salida digna a una situación injusta". "Queremos un convento. Queremos futuro. Queremos seguir", subrayan.