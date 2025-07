Un experimento con hienas salvajes en Tanzania concluye que los carnívoros pueden modificar el registro arqueológico

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del proyecto SCAVENGERS, liderado por el Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES-CERCA), ha llevado a cabo una expedición científica a Tanzania que ha comprobado que las hienas salvajes pueden alterar significativamente los vestigios de antiguos campamentos humanos.

En concreto, el equipo diseñó varios campamentos experimentales en cuevas y abrigos rocosos, similares a los espacios ocupados por grupos como los neandertales. Se cocinó carne sobre hogares centrales, se dejaron restos óseos y herramientas líticas con grasa, y se instalaron cámaras de fototrampeo y videovigilancia para registrar el comportamiento de los animales.

Los resultados obtenidos reflejan que las hienas interactúan intensamente con los materiales, los consumen, los remueven y los trasladan a otros lugares, provocando una alteración tanto en la composición como en la distribución espacial del conjunto.

"Este comportamiento tiene implicaciones profundas. Muchos de los conjuntos que estudiamos en el registro arqueológico podrían estar incompletos o haber sido modificados sin que lo sepamos, porque las hienas habrían actuado como carroñeros silenciosos. Es necesario repensar cómo interpretamos muchos de nuestros yacimientos", detalla el investigador principal del proyecto, el doctor Jordi Rosell.

Este experimento forma parte del proyecto SCAVENGERS ('Carnivores in human settlements: a new and different way to address the Middle Palaeolithic record'), financiado por el Consejo Europeo de Investigación (ERC) y coordinado por el IPHES-CERCA y la Universitat Rovira i Virgili (URV). Su equipo integra especialistas en arqueología, tafonomía, ecología y ciencia de datos.

En este sentido, el proyecto combina investigación de campo, análisis tafonómico e inteligencia artificial para generar modelos matemáticos capaces de identificar la acción de los carnívoros en yacimientos prehistóricos. Estos modelos permitirán reconocer patrones de alteración invisibles y hacer inferencias más precisas sobre la organización de los antiguos campamentos humanos.

Aunque el proyecto SCAVENGERS se centra en el Paleolítico medio europeo, sus resultados tienen una vocación transversal, con aplicación potencial en diversos períodos y regiones. El objetivo es ofrecer un nuevo marco interpretativo que tenga en cuenta el papel, hasta ahora subestimado, de los carnívoros en la formación del registro arqueológico.