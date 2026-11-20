(I-D) El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez; la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado; y el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, pos - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La experta de la UNIR en Comunicación y Marketing Político y vicedecana de Desarrollo Académico Internacional de la Facultad de Economía e Empresa, María Asunción Gávez, ha analizado el debate 'cara a cara' entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno del PSOE y el PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente.

En declaraciones a Europa Press, María Asunción Gávez piensa que Feijóo entró en el debate "de forma agresiva, a un estilo más puro Abascal que el suyo propio", mientras que Pedro Sánchez mostró "una contención, ciertamente, diseñada, que sorprendió a todos".

Gávez considera que "da mucho que pensar y genera ciertas expectativas" de cara al siguiente debate a cuatro del próximo jueves 26 de noviembre.

A su juicio, el enfoque de Feijóo en el sentido comunicacional estaba "muy determinado, estaba muy delimitado para generar mensajes contundentes cortos, que luego es muy fácil exportarlos a redes sociales para lanzar post con mensajes breves que sean directamente de ataque".

Por otro lado, opina que Pedro Sánchez hizo "un mejor desempeño" en toda la parte de política internacional, política exterior, porque "sus conocimientos en esa área le avalan mucho más".

"Pedro Sánchez se mantuvo institucional y presidencial, que creo que es esperable, y Feijoó se mantuvo en una posición que tuvo un margen de mejora. yo creo que lo utilizó un poco como sus 15 minutos de gloria traídos a casi dos horas, diciendo: 'este es mi espacio y voy a decir lo que quiero decir'", apunta.

UN EJERCICIO DE "MONÓLOGO"

Además, la experta indica que el "papel" de la presidenta de la Academia de la Televisión y moderadora, María Casado, fue "bastante técnico" y que, en su opinión, el 'cara a cara' "ha sido más un ejercicio de monólogo". "Cada uno iba más o menos con su agenda, sabía lo que quería decir, pero ahí se desenvolvió mejor Feijóo", apostilla.

Por otra parte, afirma que los dos candidatos tenían una estrategia y estaban entrenados. "A Feijóo lo he visto, esta vez, muy bien entrenado", confiesa la experta, que añade que ambos traían una serie de "palabras clave".

Mientras el líder del PP "estuvo hablando de prostitución, muerte, subida de impuestos", Sánchez utilizó un lenguaje que "era conciliador, era constructivo, mantenía el tono institucional" y era "muy empático, muy empático".

"Eso es muy importante. Todo la parte de ataque, de adjetivos fáciles y directos, Sánchez lo compensó de manera que utilizaba palabras como corazón, valor, fuerza, palabras con otro enfoque, con otro tono", detalla.

Preguntada sobre por qué Sánchez quiso mostrarse con esa contención, la experta de la UNIR en Comunicación y Marketing Político asegura que "ha sorprendido a todos" y que para ella fue "una especie de pausa en su manejo y en su dialéctica habitual". "Después cuando fue a la sede siguió, digamos, por donde iba. Era su estilo más suelto, más desenfadado y con ironía", apunta.

Según la experta, en el debate Sánchez estuvo "muy controlado" y se estaba dirigiendo a la población, mientras que Feijóo buscaba "atacarlo" y "derribarlo". María Asunción Gávez opina que Feijóo no "acaba de cumplir" el objetivo de ayudar a decidir el voto. "Sánchez sí daba mensajes destinados a la ayuda de la decisión de quien esté en ese proceso todavía", agrega.

Para la experta, la contención del presidente del Gobierno tiene que ver con "no entrar al barro, no bajar al submundo del insulto". "Creo que ha hecho de la buena educación, las buenas formas, bandera, cuando es algo que se da, por supuesto, pero si tú lo tienes y hacer de esto ventaja competitiva, también está bien hecho, cuando la comparación ahí es evidente", dice.

En cuanto a la vestimenta, indica que la de Alberto Núñez Feijóo le "encaja" y es "correcta, bien". La de Pedro Sánchez, señala, "está dando que hablar". "Yo creo que el look está cuidado. Es mucho más elegante, pero es verdad que los colores nos hacen preguntarnos por qué", comenta.

Sobre las diferencias entre este y el 'cara a cara' de 2023, opina que la "diferencia" es que se han invertido "los personajes de ataque: Pedro Sánchez en 2023 y ahora ataque 2026, Feijóo".