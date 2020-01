Expertas recomiendan fomentar la solidaridad en el Día de Reyes y pedir juguetes no sexistas

Publicado 05/01/2020 12:32:16 CET

Expertas recomiendan por el Día de Reyes, que se celebra este lunes 6 de enero, que se fomente la solidaridad entre los niños y que se pidan juguetes no sexistas y que promuevan el interés de las niñas por la ciencia y la tecnología.

Así, la psicóloga y coordinadora del Departamento de Orientación del grupo Brains International Schools, Ana Herrero, ha propuesto que los niños escriban a los Reyes Magos una carta solidaria porque, según ha precisado, "el exceso de regalos en estas fechas no es sinónimo de mayor felicidad para los niños".

"A partir de un sentimiento de empatía es posible llegar al valor de la justicia emprendiendo acciones solidarias que impliquen superar el individualismo, el egoísmo o la comodidad, para repercutir en el bienestar o felicidad de otras personas", ha indicado.

También ha aconsejado que los niños pidan a los Reyes buenas lecturas y películas, a través de las cuales pueden empatizar con los personajes que sufren injusticias y aprender valores. Además, ha recordado que algunas de las tradiciones ya existentes el Día de Reyes son "un claro ejemplo de empatía", como la de dejar agua y pastas para los camellos y sus majestades.

Asimismo, ha recomendado a los padres que muestren a sus hijos las tradiciones y festividades de otros países, "ampliando así su visión del mundo" y que fomenten en ellos el deporte, con el que se potencia el trabajo en equipo.

Por otro lado, la profesora de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta

de Catalunya, María Antonia Huertas, ha animado a elegir juguetes que no sean sexistas y fomenten entre las niñas las temáticas STEM, como la Ingeniería, la Informática o la Física, que se consideran las carreras del futuro, pero en las que hay escasa presencia femenina.

"Cuanto más se exponga a las niñas y a los niños a actividades lúdicas contrarias a los roles y estereotipos de género tradicionales desde edades tempranas, mejor, porque ello propiciará que tengan una mayor predisposición a desarrollar gustos e intereses académicos ligados a dichas actividades", ha afirmado la directora del grupo de investigación Género y TIC: Investigando el Género en la Sociedad Red (GenTIC) de la UOC, Milagros Sáinz.

Como opciones concretas, la profesora Milagros Sáinz cita los juegos de bloques de construcción, los que animan a pintar o hacer formas con plastilina, los juegos de formas y colores, las cometas, las peonzas, los instrumentos musicales, las pelotas y los balones, los libros y los cuentos no sexistas, las bicicletas, los monopatines, los bumeranes, las marionetas, los osos y muñecos de peluche no sexistas, los juegos reunidos, los videojuegos no sexistas o los rompecabezas.

En cuanto a las tabletas y otros dispositivos digitales, la experta ha señalado que también se consideran juegos STEM no sexistas siempre que no incluyan "distintivos convencionales, como que sean de color azul para niños o de color rosa para niñas".

Las expertas también han propuesto los juegos en los que los menores pueden jugar a ser profesionales de la medicina, la arquitectura, la química o la ingeniería, así como los laboratorios de ciencias, además de los ábacos, los juegos de cálculo matemático o geométrico y los juegos de bricolaje.

CONTRA LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

Por su parte, desde la Unión General de Trabajadores (UGT) también han denunciado los anuncios y catálogos sexistas, que dividen los juguetes entre niños y niñas, ayudando a consolidar las diferencias entre mujeres y hombres, que se va a extender a lo largo de toda la vida y que marcan también el mercado laboral, según denuncian en un comunicado.

Al mismo tiempo, el sindicato hace un llamamiento a toda la ciudadanía para que influya en la medida de sus posibilidades en el rechazo de estos catálogos de diferencias ya que, a juicio del sindicato, todo esto repercute en el mercado laboral, donde existe una marcada brecha de género y donde las mujeres tienen mayor presencia en sectores de producción con peores salarios como la hostelería, el comercio o la sanidad mientras que los hombres ocupan sectores como la industria o la construcción.