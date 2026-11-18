Fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos piden a España que rechace el gravamen UE sobre residuos no recogidos. - GRUPIMEDES

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos y sus sistemas de gestión de residuos han reclamado este miércoles al Gobierno que rechace la propuesta de gravamen europeo de dos euros por kilo de residuos electrónicos no recogidos, al considerar que tendría una finalidad recaudatoria sin garantizar mejoras en su recogida y reciclaje.

Los fabricantes rechazan que la política presupuestaria de la Unión Europea (UE) cree un mecanismo financiero basado en déficits persistentes de recogida en vez de incentivar el progreso medioambiental. Además, avisan de que el gravamen contradice, a su juicio, el impulso comunitario a la fabricación de productos más duraderos.

"El cálculo de la recogida de residuos electrónicos se basa en la diferencia entre los volúmenes puestos en el mercado y los recogidos por lo que, a mayor durabilidad de los aparatos, más productos en funcionamiento se contabilizan como residuos no recogidos", han denunciado.

Asimismo, señalan que el Tribunal de Cuentas Europeo ha puesto de relieve deficiencias en el marco de verificación de la propuesta, entre ellas la ausencia de una obligación para que los Estados miembros verifiquen los datos nacionales de recogida empleados para calcular las contribuciones y la falta de una base jurídica que permita a Eurostat auditarlos.

"Los Estados miembros no deberían tener que hacer frente a cargos de miles de millones de euros, basados en cifras que no pueden verificarse de forma sólida y contrastada", han recalcado.

Según sus estimaciones, la propuesta podría suponer una carga fiscal adicional de más de 1.800 millones de euros al año en España y de más de 17.000 millones en el conjunto de la UE.

Advierten de que, si esta carga se traslada a los fabricantes, supondría un "importante" coste adicional para las empresas, lo que a su juicio "comprometerá la competitividad industrial del sector, frenará las inversiones y aumentará la complejidad de su gestión administrativa".

El sector también alerta de que el impacto económico podría aumentar con el tiempo si prosperan las negociaciones que, según señala, se desarrollan en el Consejo de la UE para incrementar la cuantía del gravamen mediante ajustes anuales.

Los fabricantes defienden aprovechar los esfuerzos existentes y mejorar el funcionamiento del sistema actual, en lugar de introducir un nuevo gravamen "sin que contribuya a mejorar la Economía Circular".

"Europa debería tener en cuenta las inversiones y los esfuerzos que ya realizan los fabricantes, y aprovechar la próxima revisión de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos para abordar los problemas reales de carácter estructural, que son los que impiden que sus residuos se recojan y traten adecuadamente", han recalcado.