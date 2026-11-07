Fallece en Angola el misionero y sacerdote alavés Benjamín Respaldiza

El misionero y sacerdote alavés Benjamín Respaldiza - OBISPADO DE ÁLAVA

VITORIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El misionero y sacerdote alavés, Banjamín Respaldiza, natural de Artziniega, y que desarrolló gran parte de su labor entre Ecuador y Angola, ha fallecido en Luanda como consecuencia de un infarto. Sus restos serán repatriados y su funeral se celebrará en Vitoria.

Según ha informado el Obispado de Vitoria, durante la tarde de este pasado viernes, el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, recibió desde Luanda la noticia de la muerte del misionero a consecuencia de un infarto cuando viajaba desde la capital de Angola hacia Malanje, acompañado por cuatro religiosas de la Asociación 'Mama Muxima', con las que colaboraba en distintos proyectos sociales.

El sacerdote, que se dirigía a la inauguración de una nueva obra cuando sufrió el infarto, fue trasladado de inmediato al hospital de Ndalatando, donde se certificó su fallecimiento minutos después.

El Obispado alavés asegura que la noticia ha causado "una profunda conmoción" en la Iglesia de Vitoria, "que pierde a un sacerdote cuya trayectoria estuvo estrechamente vinculada a las misiones, al compromiso con las personas más vulnerables y al anuncio del Evangelio desde la cercanía y el servicio".

Benjamín Respaldiza nació en la localidad alavesa de Artziniega en 1947 y fue ordenado sacerdote en 1972, tras superar su formación en el seminario de Vitoria. Su trayectoria misionera le llevó a Angola, donde trabajó entre 1973 y 1980, y posteriormente a Ecuador, país en el que desarrolló durante décadas "una intensa labor pastoral y social", especialmente en la provincia de Los Ríos.

En los últimos años, Benjamín Respaldiza había retomado su vinculación con Angola, país "al que ya había entregado una parte importante de su juventud sacerdotal".

Este sábado, el Obispo de Vitoria ha expresado "su profundo pesar" por el fallecimiento del sacerdote y misionero, y ha anunciando que sus restos serán repatriados para celebrar, próximamente, su funeral en Vitoria.