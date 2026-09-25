Fallece el psiquiatra y catedrático de psicopatología Aquilino Polaino-Lorente

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aquilino Polaino-Lorente (Cazorla, Jaén, 1945), catedrático de Psicopatología de la Universidad Complutense de Madrid y psiquiatra, ha fallecido este viernes en Madrid, según ha informado su familia.

Polaino-Lorente estudió en Madrid, Granada, Sevilla y Navarra. Amplió estudios en el Max Planck Institut de Munich, Heidelberg, UCLA (Los Ángeles) y Georgetown (Washington), de la que fue profesor visitante. Pertenecía al Opus Dei desde 1962.

Docente en la Complutense durante tres décadas, impartió después su docencia en la Universidad CEU San Pablo. Ha dirigido medio centenar de tesis doctorales e impartido numerosos cursos y seminarios en universidades de Europa e Hispanoamérica. Fue miembro correspondiente de las Reales Academias de Medicina de Valencia, Cádiz y Granada.

Es autor de numerosos artículos científicos y de libros sobre familia y educación, alcoholismo y juventud, como '¿Hay algún hombre en casa?', 'Aprender a escuchar', 'Familia y autoestima', 'Todos somos frágiles (también los psiquiatras)' o su último libro 'El arte de casarse y no arrepentirse' (2026), en colaboración con Enrique Alonso-Sáinz.