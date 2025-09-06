Familias por gestación subrogada reclaman una "legislación urgente" en un congreso internacional en Madrid

Foto de familia durante la apertura del II Congreso Internacional de Gestación Subrogada, en la sede de FIDE, a 6 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de académicas, juristas, familias, gestantes y adolescentes nacidas por gestación subrogada han reclamado, en el II Congreso Internacional de Mujeres y Gestación por Sustitución, que se celebra a lo largo de este sábado en Madrid, "una legislación urgente que regule y permita esta técnica de reproducción asistida en España".

La jornada, bajo el lema 'Escuchar para proteger', pretende "derribar prejuicios y fomentar un debate informado sobre la gestación por sustitución", según han expresado desde la asociación de familias por gestación subrogada Son Nuestros Hijos.

En el congreso, organizado por Son Nuestros Hijos, junto a su homóloga en Vizcaya, Gure Umeen Ametsak y la Red Latina de Investigadores en Biotecnologías Reproductivas (REDLIBRE), han participado más de 200 asistentes --según la organización-- y ha comenzado con un encuentro entre mujeres gestantes y las adolescentes que nacieron por este método.

En la charla han participado Violet y Ginger Swarthout, mellizas estadounidenses de 15 años, y la mujer que las gestó, Rachel Williams; Fiorella Menesson, joven francesa de 25 años, y Mary Ellen Osborne, gestante de Fiorella; Lia Giartosio, joven italiana nacida por gestación subrogada en 2006 y Nancy Ann Hacker, su gestante.

"ORGULLOSAS DE NACER ASÍ"

"Yo supe desde pequeña que nací por gestación subrogada. Me lo explicaron y siempre me he sentido con mucha suerte porque he visto muchísimo cariño en todas partes, en la mujer que me gestó y en mis padres. Es una gran historia y estoy muy orgullosa", ha explicado Fiorella Menesson.

Violet Swarthout ha confesado que nunca ha tenido una "experiencia negativa". "Se habla mucho de lo que tenemos o no que sentir y esto no es así. Estamos muy felices y somos chicas sanas y normales, orgullosas de nacer así", ha expresado.

Asimismo, las adolescentes han propuesto la creación de una red internacional que reúna a hijos nacidos por medio de esta técnica para compartir experiencias y "alzar voces ante las críticas hacia la gestación subrogada y para que sea una técnica legal también en España".

Las gestantes, por su parte, han asegurado que se prestan a la gestación "para ayudar a formar familias". "Es cien por cien por voluntad propia, que la gente piense lo contrario es raro. Lo que pasa es que mucha gente solo ha oído lo malo de la gestación subrogada, cosas que han pasado en países donde no se ha actuado de manera ética", ha relatado Rachel Williams. Por ello, han hecho hincapié en "la necesidad de contar la historia de las gestantes para que la gente lo entienda".

Además, todas ellas han resaltado la necesidad de legalizar la gestación subrogada también en España, como lo han hecho ya países como como Irlanda, Dinamarca, Estados Unidos, Canadá, México o Grecia.

El congreso ha continuado en el plano más académico, con las ponencias de expertas, catedráticas, juristas, magistradas, sociólogas y antropólogas. Entre ellas la catedrática de Derecho Internacional Privado, Antonia Durán, quien ha disertado sobre los avances y retrocesos en la regulación de la gestación subrogada; la antropóloga María Isabel Jociles y la Titular del departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Mar González, que han profundizado en el desarrollo psicológico de los nacidos por gestación subrogada.

Todas han defendido una "regulación urgente" de la gestación por sustitución. "La legalización, es la única manera de garantizar la protección a todas las partes implicadas en el proceso. La falta de normativa puede implicar comportamientos delictivos. Si se legaliza en España, todo el proceso de gestación subrogada será más garantista con las gestantes, con las familias, con los niños y niñas", ha señalado Durán.

Este congreso tiene lugar el mismo día en que organizaciones feministas se han concentrado en Madrid, ataviadas con el traje que se popularizó en la serie 'El Cuento de la Criada', para pedir "contundencia" y "coherencia" al Gobierno contra los "vientres de alquiler", práctica que han tachado de "violenta" para las mujeres.