Familias Monomarentales aplauden el "avance" del decreto-ley pero recuerdan que el 70% solo tiene un hijo

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MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Familias Monomarentales, Carmen Flores Rodríguez, ha aplaudido el "avance" del real decreto-ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros para ampliar la protección de las mismas equiparando a aquellas con dos hijos a las familias numerosas, pero ha recordado que el 70% solo tiene un hijo.

"Valoramos muy positivamente la aprobación de este real decreto-ley, que supone un avance importante para el reconocimiento y la protección de nuestras familias, de las familias monoparentales en nuestro país", ha asegurado Flores en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, ha celebrado que esta demanda se traduzca en una medida concreta y que "por fin" se anuncie un título de familia monoparental a nivel estatal. "Eso hace que se acabe con la desigualdad territorial existente", ha añadido.

De la misma manera, ha elogiado que, a través de esta medida, se equipare a las familias monumentales con dos o más hijos a las familias numerosas.

"Es un paso muy importante para corregir una discriminación histórica por estado civil, cuando solo se reconocía las viudas con dos hijos y se dejaba fuera a las familias que asumían las mismas responsabilidades de crianza y cuidados", ha explicado.

Sin embargo, ha recordado que alrededor del 70% de las familias monoparentales tiene solamente un hijo a su cargo. Por ello, Flores considera que "el reconocimiento y la protección no pueden limitarse a la equiparación con las familias numerosas". "Necesitamos medidas que respondan a la realidad de todas las familias monoparentales", ha reclamado.

Igualmente, ha pedido conocer cómo se concreta este anuncio, qué derechos y beneficios se garantizarán desde este título nuevo y cómo se hará efectiva su aplicación.

"DERECHOS REALES Y PROTECCIÓN EFECTIVA"

"Celebramos el avance, pero seguiremos trabajando para que el reconocimiento se traduzca en derechos reales y protección efectiva para todas las familias monoparentales y monomarentales", ha concluido.

El Consejo de Ministros ha aprobado en la reunión de este martes un real decreto-ley para ampliar la protección de familias monomarentales, las numerosas con pocos recursos y las de personas con una persona progenitora con discapacidad y más de un hijo.

La norma supone crear un título para las familias monomarentales, de forma que se reconoce su "especial vulnerabilidad" y garantiza una "protección específica", además de concederse los beneficios de las familias numerosas a las monoparentales con dos hijos.